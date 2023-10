Hui és 9 d’Octubre, dia dels valencians i valencianes i, per als més enamorats, també el moment de baixar al forn, arreplegar la dolça mocadorà, i confessar els sentiments a la persona estimada. Amb el pas del temps, Sant Dionís s’ha convertit en una cita essencial per a sorprendre a les parelles, també a través dels llibres. Vos deixem alguns títols per a regalar en el nostre particular «dia dels enamorats».

‘Dolça introducció al caos’, de Marta Orriols (Edicions del Periscopi) ¶ Què passa en la relació estable de Dani i Marta quan aquesta última comunica que no vol ser mare davant un embaràs no planificat? Després del seu èxit amb ‘Aprendre a parlar amb les plantes’ (Edicions del Periscopi), Marta Orriols presenta aquesta història propera i senzilla, en què explora els sentiments, el passat i les contradiccions de dos personatges amb una precisió pel detall i una capacitat analítica i reflexiva que alliçona sobre la complexitat de les relacions. ‘Què és això de l’amor, Minimoni?’, de Rocio Bonilla (Edicions Bromera) · De vegades no cal tant d’embolic i tantes paraules per tal de parlar d’amor. Rocio Bonilla també ens fa pensar, amb la senzillesa i frescor d’un conte infantil, sobre el concepte d’amor i el fet d’estimar, a través de les aventures de la tendra i curiosa Minimoni. És una aposta segura si el que vols és resoldre una qüestió tan complicada amb un toc més creatiu. ‘Por una ciega ley del corazón’, de Francisco Brines (Institució Alfons el Magnànim) ¸ El poeta Vicente Gallego va publicar l’any passat una acurada selecció de 105 poemes de Francisco Brines que reflecteixen l’amor per la naturalesa des dels paisatges de la seua terra natal, Elca. Si no has llegit mai al poeta de La Safor i vols fugir d’una història purament romàntica però plena de sensibilitats, no ho dubtes, aquest és el teu llibre. ‘No hi havia a València…’, de Mercè Climent (Sembra Llibres) ¹ L’obra de Mercè Climent reuneix tot el que caracteritza un 9 d’Octubre: una història d’amor i amistat, la d’Àlex i Jade, i un recorregut pels carrers de València, que esdevé un personatge més en la novel·la. Una mirada adolescent i oberta de la ciutat, acompanyada d’un relat que evoca l’amor d’una manera plural i lliure. ‘Quatre qüestions d’amor’, Joan Francesc Mira (Tres i quatre) º Habituats a la versió més historiadora i sociològica de Mira, aquest recull de relats publicat en 1998 va passar prou desapercebut. ‘Quatre qüestions d’amor’ recopila el caràcter investigador i reivindicatiu de l’escriptor amb històries basades en fets històrics, però amb l’amor com a eix central. És una oportunitat per a conéixer la història del territori a través de la ficció.