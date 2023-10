La 10a edició del Benimaclet ConFusión Festival, que se celebra este cap de setmana, acull la projecció del documental 'Mare Mediterraneum', una producció valenciana i senegalesa que dona el protagonisme a les dones migrants africanes.

Entre altres coses, el treball —coral— tracta de mostrar «les greus violacions de drets i la violència que patixen» les dones a les dos ribes de la Mediterrània. Així, són històries de migració relatades, esta vegada, des d’un punt de vista amb perspectiva de gènere i gràcies a l’ajuda de mecenes.

L’activista valenciana María Chaqués és la codirectora del treball, que és una coproducció de l’Associació Col·lectiva AfroLatidos —entitat que presidix Chaqués— i Arka Productora, ambdues amb seu a la Comunitat Valenciana.

El documental es projectarà este diumenge, 15 d’octubre, a les 11:15 hores, al Teatro Círculo en Benimaclet, després de ser reconegut internacionalment, amb diferents premis i sent seleccionat en quasi una desena de festivals a Espanya, Itàlia, Colombia i Índia. Prompte té previst, també emetre’s a Senegal, per a «retrobar-se amb la població local i reflexionar».

15 anys d'un rodatge colpidor

La tasca no ha sigut senzilla doncs, com compta la seua codirectora, 'Mare Mediterraneum' és el resultat de 15 anys recopilant testimonis. «Estic especialment emocionada de tornar al meu Benimaclet natal amb un projecte molt sentit en el qual m’he implicat en cos i ànima. La trobada amb persones migrants africanes, i més concretament dones al Senegal, el Marroc i Espanya, durant els 15 anys de rodatge, ha marcat completament una part de la meua vida», assegura.

«Este documental és un homenatge a totes elles i, al mateix temps, inclou una xicoteta part del meu propi relat autobiogràfic», explica Chaqués.

Una de les protagonistes és Ellette Djomatou que a l’audiovisual explica com l’Europa que la va rebre no era la que esperava per trobar «una vida millor».

«Si haguera sabut el que m’esperava, sens dubte, m’hauria quedat al meu país, Camerun. Va ser un vertader calvari, no sols durant el viatge per terra, mar i desert, sinó també una vegada que vaig arribar a Espanya. En estos cinc anys he viscut racisme, explotació laboral i altres situacions desafiadores. Este procés és extremadament complex per a nosaltres, les dones. És important assenyalar que la dona paga no sols amb diners sinó també amb el seu cos», relata, en referència a la violència sexual.

Com reflexa el treball de Chaqués i expliquen tots els testimonis que apareixen, el trajecte cap a Europa està replet de dificultats i perills per a les persones subsaharianes.

Tot i aixó, també hi ha espai per a l’esperança. «Al mateix temps, al Senegal, les mares i familiars de les persones migrants mantenen l’esperança de rebre notícies dels seus éssers estimats», ja que «tant en un costat com en l’altre del Mediterrani, sorgixen iniciatives que promouen la trobada entre persones diverses».

Després de la bona rebuda a Europa, Amèrica Latina i Àsia, l’equip vol celebrar l’èxit amb la societat valenciana i, sobre tot, «seguir exigint drets humans en la mar i en totes les nostres fronteres».