Una celebració del seu llegat, més que un adéu. Així serà l’acte que se celebrarà esta vesprada a l’Auditori Molí de la Vila, en Quart de Poblet, la casa d’Àngel Asunción, la casa d’una de les figures claus del moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

Serà esta vesprada, a partir de les 18:00 hores, amb entrada lliure fins a completar aforament. Allí es reuniran familiars, amics, autoritats i, per descomptat, músics de la gran família de les societats musicals que van compartir camí amb l’últim president d’honor de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, desaparegut el passat mes de juny.

L’alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, serà l’encarregada d’encetar un tribut que comptarà amb testimonis com el de l’actual presidenta de FSMCV, Daniela González; o antics companys d’aventura en la Federació, com el president comarcal de la Federació a l’Horta Sud, Vicent Lluna; o el president d’honor de la comarca, Rafael Pérez. Amics de la seua societat musical, l’Agrupació Musical L’Amistat de Quart de Poblet, junt a familiars, aportaran el relat personal del protagonista.

La música estarà a càrrec, com no, de l’Agrupació Musical L’Amistat, que dedicarà quatre peces al seu il·lustre membre. La gala serà presentada pel periodista Onofre Sanmartín i anirà recorrent la trajectòria del protagonista amb un relat audiovisual, a més del testimoni dels presents.

Així es retrà un homenatge a una figura fonamental per a entendre el moviment de les societats musicals a l’últim segle. La Federació que n’agrupa a la majoria de totes elles, la FSMCV, va començar a caminar un 10 de setembre de 1967, en una reunió a la Unió Musical de Llíria. Ángel Asunción estava en eixa reunió, mesos abans que l’actual Federació es presentara al Saló Sorolla de l’Ateneu Mercantil de València.

Anys després, Asunción va arribar a la presidència de FSMCV, a 1983, i va encapçalar el col·lectiu durant les dècades en què es perfilava el nou segle. Amb el seu equip, va col·locar al col·lectiu musical en l’agenda de les institucions, arribant a acords amb conselleries, diputacions i nombrosos ajuntaments. En eixe periple, als anys noranta, les societats musicals van protagonitzar un ressorgir com a fet cultural fonamental de la Comunitat Valenciana. Per exemple, a 1992 està l’embrió del que anys després es va convertir en la Jove Banda Simfònica de la Federació, quan en l’Expo ‘92 de Sevilla, la Generalitat va decidir mostrar les societats musicals com un dels principals valors culturals de la Comunitat Valenciana.

En aquells anys, a més, la directiva a què pertanyia Asunción va impulsar Historia de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, dos volums que contenen el relat essencial del moviment escrits per l’expresident Ruiz Monrabal. Asunción també va col·laborar en l’impuls d’estudis i treballs d’investigació sobre el fenomen bandístic valencià, dins i fora de les nostres fronteres, com ara la tesi doctoral Musical Society Community Bands of Valencia, del professor Richard Scott Cohen de la Northwester University, Illinois, la primera tesi doctoral dedicada a les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

I si hui les societats musicals són Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, eixe camí va començar quan, en 1992, la Federació va ser distingida amb la Medalla de Plata al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura, i en 1993, Medalla de la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles. Un any després, en 1994, les societats musicals van rebre l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana. Ja en 1998, als últims compassos de la presidència d’Ángel Asunción, les Corts Valencianes aprovaren per unanimitat la Llei Valenciana de la Música.