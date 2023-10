Fa uns quants dies, este diari publicava la notícia d’una manifestació d’un grup de familiars d’alumnes de l’IES Font de Sant Lluís de València, que demanava l’homologació dels estudis de Batxillerat amb nota mitjana-alta de valencià amb el certificat C1 d’esta llengua: «No volem que l’homologació del C1 de valencià caiga en l’oblit». El decret del Govern valencià de la passada legislatura va plantejar determinades homologacions que donaven més valor al valencià de l’ensenyament. La convocatòria de les eleccions autonòmiques va paralitzar eixa disposició. Cal apuntar que actualment es convalida el títol d’Educació Secundària Obligatòria amb les assignatures de valencià aprovades amb el certificat B1 de valencià (antic Elemental), però el Batxillerat amb el valencià aprovat, ni cap altre estudi en esta llengua, ni els universitaris, excepte els de Filologia Catalana, es convaliden per certificats superiors al B1 (Elemental). En esta columneta he reivindicat repetides vegades que se li deu donar més valor al valencià de l’ensenyament del Batxillerat i dels estudis universitaris. Una petició que també han fet grups i espais dedicats a la promoció i conreu d’esta llengua. Però sense ningun resultat positiu i efectiu fins ara.

Els pares i mares del grup citat, amb tota la raó, diuen: «Pensem que eixa homologació és bona per als nostres fills, que han estudiat en valencià des dels 3 fins als 17 anys». Quan es va anunciar el decret d’homologacions citat, els sectors representants de l’ortodòxia lingüística deixaren ben patent la seua oposició a les esmentades convalidacions, perquè això era degradar el valor dels certificats mitjans de valencià. Era com si el valencià de l’ensenyament no tinguera valor, o en tinguera molt poc.

En una d’estes columnetes, citant un informe del Cercle Isabel de Villena, deia: «Cal valorar, a efectes d’acreditació dels coneiximents de valencià, els títols de Batxillerat i de Formació Professional amb l’assignatura de valencià cursada i aprovada, i els mateixos títols amb el valencià com a llengua vehicular d’ensenyament, i homologar-los amb el Certificat de Coneiximents de Valencià B2 i/o amb el C1, segons el cas». La qüestió del valor del valencià dels estudis reglats de qualsevol etapa educativa i la seua correspondència amb els certificats acreditatius de coneixement d’esta llengua no és només un debat intel·lectual. És un assumpte que afecta el requisit per a accedir a la funció pública. Per això cal que no es veja el valencià, pels mateixos valencianoparlants, com una barrera, sinó com un mèrit més per a ser empleat públic.

Cal valorar com toca el valencià de l’ensenyament i tindre en compte que els certificats reconeguts en el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües, entre estos el B2, C1 i C2, estan pensats i establits per a segones llengües, i el valencià és primera llengua a la Comunitat Valenciana, a més del castellà. A ningun espanyol, siga manxec, gallec o asturià, se li demana certificats de coneixements de castellà per a treballar en l’Administració espanyola. Això sí, demanem més escola en valencià o de valencià i molta més presència en tots els llocs, i no tantes proves de fe lingüística.