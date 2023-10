Quan sorgixen problemes que cal solucionar o realitats que hem d’afrontar, necessitem saber de quina manera resoldre’ls. Cal que tinguem en compte les pautes o ingredients que els fan possible, per a arreglar-los. En eixa tasca, la pronunciació de la locució ‘a base de’ pot ajudar-nos.

Estos dies són tràgics. Els enfrontaments entre palestins i israelians estan en primera línia. Caldria que pensàrem ‘a base de’ quins ingredients es podria superar la barbàrie mútua. De menut, ja escoltava el conflicte en les notícies. Desgraciadament, res ha canviat. Hem arribat a esta situació ‘a base’ de la irracionalitat, la ingerència de les potències, els lobbys i els integrismes. Hamàs representa el radicalisme de l’islam. Les seues accions són un atac a la dignitat de la humanitat. Però, Israel no simbolitza el model de democràcia plena ni el respecte a l’orde internacional. Sempre ha actuat sense atendre les veus d’occident. Enfront del terrorisme, no tot val. Trobe que ‘a base’ de la promoció de diàleg impulsat pels aliats d’ambdós podria solucionar-se.

Em pregunte com intenta protegir Vox la llengua valenciana en l’ajuntament del Cap i Casal. Diu que vol recuperar el valencià del poble i reivindica el topònim en espanyol perquè ningú l’expressa en l’idioma autòcton. ‘A base’ d’actituds tan grotesques com eixes menyspreen la llengua pròpia.

Esta setmana s’ha realitzat la Gala inaugural de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE). Quan escoltava les paraules del seu promotor Josep Arbiol, em preguntava ‘a base de’ que ha estat possible consolidar-se durant 11 edicions. Tinc clar que el treball intens del voluntariat provinent del món escolar ha sigut el més important. També que no sempre totes les iniciatives culturals s’han de llançar a l’escola per a fer-la créixer. Els xiquets i les xiquetes no són simplement persones receptores d’activitats i missatges. Són capaces de defendre i manifestar valors amb els seus projectes.

En definitiva, hem de tindre clar ‘a base de’ quins ingredients són possibles els esdeveniments favorables i els fets desagradables. Ens ajudarà a entendre’n les causes i a aprendre’n. No oblidem tampoc que la misèria humana és la gran guanyadora d’una guerra.