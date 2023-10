Un total d'onze segells valencians estan presents en la Fira del Llibre de Frankfurt (Frankfurter Buchmesse), que celebrarà, des de hui i fins al 22 d'octubre, la seua 75a edició amb més de 7.000 expositors participants, al voltant de 300.000 visitants previstos i Eslovènia com a País Convidat d'Honor.

El certamen alemany representa «la major plataforma comercial per al sector del llibre, donat que es calcula que és el punt on es tanquen el 80% dels contractes anuals de compravenda de drets d’autor», destaca l’Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) en un comunicat.

El sector valencià de l'edició consolida la seua presència a la fira i estarà agrupat, una vegada més, dins de l'estand de la Generalitat Valenciana, el qual compta amb el suport de la Direcció General de Cultura.

Algar Editorial, Andana Editorial, Ediciones Babylon, Balandra Editorial, Edicions Bromera, Fandogamia Editorial, Litera Libros, Media Vaca, Editorial Pre-Textos, Publicacions de la Universitat de València i Grupo Editorial Sargantana seran els segells que, coordinats per l'AEPV, treballaran per exhibir el seu catàleg en aquesta finestra global, així com per a reforçar els vincles amb els seus homòlegs internacionals.

La programació prevista, que contempla més de 2.300 esdeveniments oberts a tots els assistents sota el lema «La fragilitat de l'existència», trencarà enguany les fronteres físiques potenciant els formats digitals existents i desenvolupant noves ofertes virtuals per a tots els expositors a través de les quals podran participar en nombroses accions i accedir a oportunitats de trobada. A més, el comerç internacional de drets i llicències s'articularà a través de la plataforma Frankfurt Rights.

LIT-UP, la iniciativa del programa Europa Creativa encapçalada per l'AEPV que treballa per a generar estratègies de suport a l'edició en llengües minoritàries, tornarà a la Fira del Llibre de Frankfurt per a presentar el segon mòdul de formació previst al projecte: «Management of Literary Promotional Events», en el qual es donaran les claus per afrontar la preparació prèvia a un esdeveniment literari, així com el treball a realitzar durant la celebració d'aquests per tal d'aprofitar la presència conjunta d'autors i editors.