La Fira Valenciana de la Música Trovam presenta la programació professional de l’onzena edició. L’esdeveniment tindrà lloc entre el dijous 9 i el dissabte 11 de novembre a Castelló de la Plana. D’aquesta manera, la ciutat tornarà a ser el punt neuràlgic de la indústria i de l’activitat musical de la Comunitat Valenciana gràcies a la confluència de desenes d’agents del sector i d’amants de les actuacions en directe.

La Fira començarà el dijous amb la presentació de diversos projectes de referència en l’àmbit musical i servirà per anunciar les nominacions de la sisena edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana. L’encarregada de fer públiques les candidatures serà Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura (IVC). En acabar, a les 13:00 hores, es desenvoluparà la primera sessió de Les Converses del Trovam amb la presència de Nacho Vegas. Amb més de 30 anys de trajectòria, el cantautor asturià repassarà el seu pas per bandes com Eliminator Jr. i Manta Ray, la seua carrera en solitari i, també, compartirà amb el públic la seua visió sobre la creació i la indústria.

D’altra banda, l’onzena edició del Trovam serà el marc d’una trobada de professionals de la música d’arrel dinamitzada per Rafel Arnal, músic i director del Festival Polirítmia.

La segona jornada servirà perquè es desenvolupe una nova sessió de les Jornades TIIM (Turisme & Indústria Musical). La primera de les activitats consistirà en la presentació del llibre i la conversa This Must Be The Place: How Music Can Make Your City Better. Després, es realitzarà una sessió en format fishbowl (conversa participativa) amb el títol Turisme musical amplificat: grans petites propostes a l’interior. El matí es completarà amb dos taules de treball sobre el valor del turisme musical i sobre l’elaboració d’un projecte turístic-musical. Finalment, i per tal d’acomplir amb l’objectiu de posar en contacte els diversos agents de la indústria, la Fira Valenciana de la Música facilitarà un espai de trobada en format d’speed meeting (reunions ràpides d’entre 5 i 8 minuts).