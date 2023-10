Després d’una llarga espera, Quartet Casals torna a la ciutat de València de la mà de la Societat Filharmònica de València per a celebrar el seu Concert 2.500. Una efemèride que no moltes programacions musicals han aconseguit en la història. La SFV va ser fundada el febrer de 1912 amb un propòsit molt clar: la difusió de la música de cambra. Des d’aleshores esta institució musical ha perseverat en l’esperit inicial que va animar als seus fundadors.

Després de més de cent anys d’història, la Societat Filhermònica de València celebra enguany el seu Concert 2.500, un esdeveniment especial que tindrà lloc dimarts que ve, 24 d’octubre, en la prestigiosa Sala José Iturbi del Palau de la Música de València.

Repertori cambrístic

Per a l’ocasió, el Quartet Casals interpretarà «L’Art de la Fuga, en Re menor», de J. S. Bach; el «Quartet de cordes en La major» de J. Haydn; i el «Quartet de cordes nº 9 en Do major», de L. van Beethoven. Al llarg de tantes temporades de compromís per la difusió del meravellós món del repertori cambrístic, València ha pogut gaudir a través de l’escenari de la Filharmònica de València de grans noms que formen hui part de la història de la música.

El Quartet Casals ha actuat a les millors sales de Nova York, Berlín, París, Vienna, Àmsterdam o Tòquio

Personalitats com ara Enrique Granados, Arthur Rubinstein, Pau Casals o Wanda Landowska, formen part d’eixa trajectòria, com també grups de cambra de gran renom i orquestres de destacada qualitat. És per això que, tal com afirmen des de la Junta de Govern de la Societat, «no podia faltar un dels quartets de corda més destacats del nostre país per a esta celebració».

Una trajectòria d’èxits

Així mateix, ressalten del Quartet Casals la seua extensa trajectòria (fundat en 1997 a l’Escola Reina Sofia de Madrid), repleta d’èxits musicals, com ara concerts de forma regular en les millors sales de tot el món, gravacions de CDs que inclouen un ampli repertori, així com prestigiosos premis tant a nivell nacional com internacional.

Va guanyar els primers premis en els concursos internacionals de Londres i d’Hamburg, el Quartet Casals, ha sigut convidat de manera regular per les sales de concerts Carnegie Hall (Nova York), Philarmonie (Berlín), Cité de la Musique (París), Konzerthaus and Musikverein (Vienna), Concertgebouw (Amsterdam) i Suntory Hall (Tòquio) entre moltes altres ciutats del món.

El Quartet Casals va celebrar el seu 25 aniversari l’any passat amb una gravació i una sèrie de concerts de la integral del «Art de la Fugida» de Johan Sebastian Bach.