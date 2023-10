La terrible situació que viuen els dos pobles enfrontats al Pròxim Orient, Israel i Palestina, no té cap possibilitat immediata de solució ja que es tracta de dues nacions ubicades en un mateix territori, sobre el qual exerceixen els seus drets de possessió, històrics i religiosos, que són totalment antagònics. Els palestins hi són de tota la vida i els israelites hi eren, fins que els romans els derrotaren i obligaren a la diàspora. Al cap de dos mil anys de ser perseguits i malvistos han tingut la possibilitat de refer-se en aquestes terres dels avantpassats. ¿Com poden conviure dos pobles tan distints en un mateix territori? Aquesta és la qüestió que tindria solució amb la creació de dos estats, veïns i en pau Hi ha gestors polítics a Israel que n’estan d’acord i també els hi ha que pensen tot el contrari i entre aquests, l’actual primer ministre Netanjahu i el seu govern d’extremistes. Com al darrere d’aquestes dues nacions hi ha els interessos polítics d’altres nacions: Estats Units d’Amèrica, Anglaterra, etc recolzen Israel. Mentre que l’Iran recolza Palestina. El món musulmà està dividit entre xiïtes i sunnites, però la majoria recolzen els palestins; Europa defensa el dret d’Israel a defensar-se però també dels palestins a constituir-se en un estat; Xina i Rússia s’ho estaran estudiant. En general tothom exigeix el respecte a la població civil, a llurs vides i a llurs béns, i que es respecten les instal·lacions neutrals que servisquen de refugi, com hospitals i escoles És molt lamentable, doncs, que ni l’ONU, ni la Lliga Àrab, puguen actuar-hi efectivament, sinó al contrari; fins i tot les decisions de l’ONU perquè Israel no ocupe més territori que el que té assignat, són desoïdes sistemàticament pels jueus. És evident que Israel té una potència militar superior a la de Hamàs a Gaza. Per això crec que és tan lamentable que visiten Israel polítics importants com Biden, o com el primer ministre anglès o la presidenta de la Comissió Europea, etc. per a presumir d’ajudar-los, en lloc de pressionar-los perquè entren en raó, retiren tancs i soldats de la frontera, i deixen d’amenaçar acabar amb tothom. És incomprensible que el poble jueu, que ha patit tant al llarg de la història i més encara en el segle passat a mans dels nazis, facen el que els feren a ells, bombardejant i arrasant Gaza, com féu Franco a Guernica...