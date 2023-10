L’espectacle de teatre i circ con El Teatre Rialto posarà en escena, entre el 25 d’octubre i el 5 de novembre, l’espectacle de teatre i circ contemporani ‘Verde casi negro’, que «explora la intimitat ancestral i salvatge de la natura humana» prenent com a inspiració l’obra del dramaturg Sanchis Sinisterra.

La sala continua la seua temporada escènica amb esta producció pròpia del Institut Valencià de Cultura (IVC) creada per Eleonora Gronchi i Pablo Meneu.

Es tracta de la segona proposta de la ‘Constel·lació Sanchis Sinisterra’ que, de la mateixa manera que en l’espectacle anterior, ‘En la foscor tot es mou’, prendrà l’obra ‘El lector per hores’ per a generar un món propi a partir de les relacions ambigües i de poder dels personatges del text de Sinisterra.

‘Verde casi negro’ «explora la intimitat ancestral i salvatge de la natura humana, la tensió entre l’èxtasi de deixar-se seduir per allò desconegut i la seguretat inerta i calmada d’allò que sempre va ser i serà». I ho fa mitjançant un muntatge multidisciplinari en el qual hi ha uns certs elements de circ tradicional però també altres disciplines com aerodanza i audiovisuals.

El seu codirector, Pablo Meneu, ha parlat en la presentació de l’obra de la complexitat d’incorporar circ a un text teatral: «’El Lector per hores’ és un llibre en el qual la narrativa deixa espais d’interpretació al lector. Nosaltres hem fet una adaptació emplenant eixos buits, imaginem on podrien anar les possibles relacions entre els personatges i ho fem a través de set artistes que donen vida als tres personatges».

Un punt important en la manera de treballar dels directors és la reflexió sobre el que representa l’escenografia dins de la representació. En este sentit, Eleonora Gronchi ha afirmat: «És una escenografia basada en un saló gegantesc i hem reflexionat sobre el component negatiu del saló, sobre com este espai pot ser un lloc tan privat, però al mateix temps tot el que ocorre allí pot ser vist pels altres, convertint-ho així en una cosa pública».

El director adjunt d’Arts Escèniques del IVC, Roberto García, ha destacat la línia transversal de les tres produccions de dansa, circ contemporani i teatre que giren al voltant de ‘El lector per hores’. «Per a la creació d’estes tres produccions s’ha conformat un equip creatiu transversal ja que l’espai escènic dels tres espectacles és creació de l’escenògraf Luis Crespo i l’autor Xavier Puchades ha treballat de dramaturg per a connectar els tres satèl·lits d’esta constel·lació», ha asseverat.

La ‘Constel·lació Sanchis Sinisterra’ abasta el mes d’octubre i novembre i està integrada per tres produccions pròpies i les lectures dramatitzades del Laboratori Insula Dramataria. D’aquesta manera, en paraules del director adjunt d’Arts Escèniques de l’IV, Roberto García, «es rendeix un necessari i un més que justificat tribut a un valencià universal, que com a dramaturg i pedagog ha sigut sens dubte una de les personalitats més rellevants i influents del teatre espanyol contemporani de les últimes dècades».