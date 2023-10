Les societats musicals tornen a ser protagonistes a la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana

Un camí de dos direccions: una marca plena de valor cutural que es mostra a l’exterior i un factor d’interés per als milers de visitants anuals de la Comunitat Valenciana. Això ha esdevingut el moviment de les societats musicals, eix vertebrador fonamental del nostre territori que va ser protagonista en l’última Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, celebrada el passat cap de setmana en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana va tornar a tindre un lloc protagònic a la trobada que trata de dinamitzar el turisme tant de costa com d’interior de les comarques valencianes. Al racó de la FSMCV, els visitants es trobaven amb una experiència immersiva, gràcies a unes ulleres 3D que permetien viure diferents experiències bandístiques: formar part d’una banda a l’entrada de Moros i Cristians o un concert de la Jove Orquestra Simfònica de la Federació. A més de trobar informació dels diferents programes de concerts que FSMCV té en marxa per a posar en valor les societats musicals de punta a punta del territori, les mateixes agrupacions van ser protagonistes. Huit d’elles actuaren durant tot el cap de setmana a la Ciutat de les Arts i les Ciències: l’Ateneo Musical de Cullera, la Societat Musical La Primitiva Setabense, la Societat Artística Musical de Benifaió, la Sociedad Musical la Artística de Chiva, l’Agrupació Artística Musical de Dénia, Fomento Musical de Navarrés, la Unió Musical Petresana i la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera.

«Som part fonamental de la cultura del nostre territori, un dinamitzador social en cada municipi, sobretot en els més menuts, i un agent important que té moltes coses a dir en qüestions com el despoblament. Per això formem part de trobades com la Mostra de Turisme, perquè al nostre valor cultural està també adherit un pes important a l’hora d’escollir destí per a molts visitants, de dins i fora de la Comunitat», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Terra de Músics

En els últims anys, el col·lectiu de les societats musicals, a través de FSMCV, ha aconseguit un pes específic en el binomi turisme-cultura. Les 547 agrupacions i els 47.000 músics que aglutina el col·lectiu són alguns dels arguments que aporta este moviment. Les xifres se sumen al reconeixement com a Bé d’Interés Cultural Immaterial i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya.

Iniciatives com ‘Músics amb D.O.’, a més, han ampliat el mapa i el focus d’un moviment que està present a tot el món i, en molts països, amb figures de renom en formacions musicals de tot tipus. Eixe segell d’excel·lència, precisament, és el que llueix en projectes que es desenvolupen a la nostra terra, com el Circuit de Concerts Músics amb D.O., el qual porta cada estiu a formacions de societats musicals a actuar en auditoris, places o monuments arquitectònics i naturals emblemàtics de la nostra geografia. Accions que han contribuït a que les societats musicals hagen sigut anomenades per la Generalitat Valenciana com a recurs turístic de primer ordre.