La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport organitza hui, 27 d’octubre, una sèrie d’activitats a través de la Filmoteca Valenciana, dependent de l’IVC, per a celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. El director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, Francesc Felipe, ha assenyalat que el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual «és una cita anual per a totes les filmoteques del món en la qual recordem i donem a conéixer el treball dels arxius fílmics amb activitats de divulgació i projeccions que destaquen la vulnerabilitat dels tresors que conservem i custodiem».

«Com a dada, cal assenyalar que el percentatge del cine del període mut perdut és del 80 %, ja que les primeres filmoteques no es van posar en marxa fins a la dècada dels trenta del segle passat», ha assenyalat.

Sensibilitzar la ciutadania

Francesc Felipe també ha assenyalat que el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual «ens oferix l’ocasió de sensibilitzar la ciutadania valenciana i de recordar i difondre la recomanació de la Unesco per a la salvaguarda i conservació de les imatges en moviment, a fi de garantir la protecció i supervivència de les pel·lícules».

La jornada de hui s’inicia a les 10 hores a la Filmoteca Valenciana amb la sessió didàctica «Què és una Filmoteca?», en la qual Santi Barrachina explicarà el treball que es fa en una filmoteca, i incidirà en la importància de la preservació de la memòria audiovisual, il·lustrada amb projeccions de pel·lícules restaurades per la Filmoteca Valenciana. També es parlarà dels orígens del cine a València i de la seua evolució fins a l’actualitat.

"Les imatges dels records"

A les 12, també a la Filmoteca Valenciana, se celebra una altra sessió didàctica: «Les imatges dels records» en la qual es projectaran fragments de pel·lícules conservades per l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca en les quals es poden apreciar els canvis que ha viscut la ciutat de València i la societat valenciana. En la xarrada participen membres d’Amics de la Nau Gran, que contaran els seus records i experiències en relació a les imatges.

A les 18 hores, la Filmoteca Valenciana projecta el documental Italià 9 ½ (2022) d’Anna Briggs, Michele Manzolini i Mirco Santi, que serà presentat al públic per la cap de Recuperació de la Filmoteca Valenciana, Inma Trull.

Cineastes aficionats

Fet a partir d’imatges de 41 pel·lícules provinents de 22 arxius i col·leccions de sis continents, 9 ½ és un homenatge a este xicotet format cinematogràfic en el seu centenari i un homenatge a tants cineastes aficionats que, potser sense saber-ho, han llegat un testimoniatge de valor incalculable. La pel·lícula està produïda per l’associació Inedits Amateur Films/Memory of Europe i per Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia.

A les 20.00 hores, es projectarà la pel·lícula muda Voluntad (1928) de Mario Roncoroni. També es presenta el llibre sobre la pel·lícula Voluntad. Agustín Caballero, fent cinema a Carcaixent (1928).