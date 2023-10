La renovació de la col·lecció infantil «El Micalet Galàctic» i més veus femenines en valencià protagonitzen el catàleg de Bromera per a esta ‘tardor literària’. La nova temporada arriba amb relats com els de les escriptores Irene Klein, Elvira Cambrils o Patricia Campos, entre altres novetats que aniran publicant-se durant les pròximes setmanes.

En Infantil, l’emblemàtica col·lecció «El Micalet Galàctic» —amb més de 30 anys—, estrena redisseny, amb una major aposta per la il·lustració i el color. Així ho ha explicat hui Paula Soriano, l’editora d’Infantil, junt amb Marc Senabre, a roda de premsa. «S’ha modernitzat la col·lecció, amb un aire més atractiu», ha afirmat.

Així, en estos llibres per a lectors de 6 a 10 anys, «el text s’ompli de color, ja no és en blanc i negre» i, a més, canvia la tipografia, seguint les pautes de la lectura fàcil, com podrà vore’s en 'El fantisma Kasimir', d’Angela Sommer-Bodenburg, una de les novetats.

Tanmateix, entre els títols que arriben per al públic infantil hi ha novetats de Rocío Bonilla (de la sèrie «Babymoni» i la versió en cartró de 'Què és això de l’amor, Minimoni?'), i més llibres d’exitoses sèries ja conegudes, com 'Els robotots al jardí de les Hespèrides', d’Oriol Canosa i Jordi Sunyer; o 'Misteria a Nadala', de «Claus», creada per Jacobo Feijóo i Martín Rodríguez.

Un dels títols destacats, a més, serà 'Una habitació als núvols', de Patricia Campos —la primera dona pilot militar a Espanya— i Teresa Broseta. «He lluitat sempre a contracorrent, volia escriure alguna cosa sobre avions i en valencià. És interessant per la forma d’escriure, els dibuixos i el missatge, perquè és la història d’una xiqueta amb somnis per complir, amb un entorn que no li afavorix però que lluita», explica Campos.

Escriptores premiades

Per a joves i adults, les dos grans apostes de Bromera estan escrites per dones, a més, premiades. Són 'Les absències', d’Irene Klein (premi València Nova de Narrativa en Valencià); i 'Argila i Calç', d’Elvira Cambrils (Premi Enric Valor).

Klein, que s’estrena al catàleg de Bromera, ha explicat que 'Les absències' és un recull de contes «interconnectats entre ells i amb temàtiques comunes" —la més important, l’absència— amb els qual el lector pot jugar i «construir el seu trencaclosques». Parla, entre altres, de familiars, amistats, relacions de parella, avortament i una migració d’anada i tornada.

D’altra banda, també la migració és un dels temes d’'Argila i calç', d’Elvira Cambrils, que ha creat «uns història d’amor entre dos dones molt diferents, però que es complementen»: una anciana de la Vall de Laguar i una jove de 15 anys de Djibouti. «És una història, sobretot, de sororitat, de reivindicació de les nostres mares. També m’interessava saber què passa amb les persones que arriben en pasteres, del drama que estem vivint, perquè la literatura és la búsqueda de la bellesa, però no puc separar ètica d’estètica».

Tanmateix, Cambrils tracta qüestions com «la vellesa, la solitud, la mort o la malaltia». Altres de les novetats que ha destacat Marc Senabre són 'Si tenim vida i salut', de Josep Franco (premi València de Narrativa); i 'Quan mou la carlinada', de Germà Garcia (Premi Maig-Memorial Pasqual Batalla de Novel·la Curta), sobre la segona carlinada a ulls d’un xiquet, a Castelló, que és l’opera prima de l’autor.

Quant a traduccions, Bromera ja ha publicat 'Les germanes Jacobs', de John Banville i del qual ja s’havia publicat la primera part; i avancen que per a 2024 arribarà 'El silenci i la gàbia', el segon títol de la tetralogia d’«Els anys gloriosos» de Pierre Lemaitre. Serà «la gran aposta de 2024» i Senabre assegura que «remourà molt».

Més veus i més reconegudes

Tot i que, en general, continuen havent més homes que dones que publiquen —sobretot en literatura per a adults— els editors de Bromera reconeixen que sí que fan una «aposta activa per intentar que hi haja igualtat en les publicacions». «Que coincidisquen, com ha passat ara, és fruit d’este treball i també un poc de la casualitat, perquè tenim dos premis importants, el que també demostra que cada vegada més, les dones s’atrevixen a participar i tenen més presència», afirma Soriano, que afegix que les autores suposen «un trencament en la línia general, en una sensibilitat nova i donant frescor als catàlegs».

En la mateixa línia, Senabre ha destacat, per la seua banda, que, a més, els jurats de diferents certàmens estan reconeixent «noves veus i perspectives».

Quant al que podria qualificar-se com tendències actuals en la literatura, per als primers lectors i lectores «destaca la quantitat d’il·lustracions —que a vegades toquen el text—»; mentre que en adults títols «transmèdia» o enriquits, per exemple amb llistes musicals o mapes entre les planes, han explicat els editors, a la nova llibreria Vuelo de Palabras, de València.

