Apunts de llengua és una plataforma per a practicar valencià d’una manera fàcil i divertida mitjançant diversos recursos audiovisuals: fragments de programes d’entreteniment, documentals, recitals, etc. A més, aquests es complementen amb activitats interactives que posaran a prova els coneixements de l’usuari. De fet, pot convertir-se en la millor ferramenta per a donar suport a les classes, tant a les aules com a casa.

Aquest projecte va nàixer gràcies a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. La plataforma inclou més de 700 píndoles d’aprenentatge classificades segons els nivells del MECR (des de l’A1 fins al C2). A més, moltes d’aquestes inclouen activitats digitals autocorrectives que permeten a l’usuari conéixer els seus progressos de manera ràpida i entretinguda. L’alumnat també hi trobarà propostes de redaccions, explicacions sobre vocabulari i gramàtica, transcripcions de les píndoles, etc. La pàgina també inclou una prova diagnòstica que permetrà als usuaris conéixer el seu nivell de valencià; d’aquesta manera, a partir del resultat obtingut, sabran quins són els continguts adequats per als seus coneixements. A més, també podran trobar les píndoles ordenades segons àrees de coneixement (gramàtica, vocabulari, comprensió...), cosa que facilitarà la recerca dels recursos que més els interessen. D’altra banda, si la intenció de l’usuari és llegir textos en valencià, podrà fer-ho gràcies a l’apartat «El Rebost», un blog amb notícies i recursos relacionats amb l’aprenentatge de la llengua. D’aquesta manera, podrà practicar la comprensió escrita i, al mateix temps, aprendre sobre diverses qüestions i conéixer recursos que l’ajudaran a millorar el seu nivell.