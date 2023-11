Cinc orquestres escollides entre totes les societats musicals de la Comunitat Valenciana: el Centre Artístic Musical de Xàbia, la Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, l’Artística Manisense, la Unió Musical de Torrent i la Primitiva de Llíria. Estes cinc agrupacions competeixen hui, a partir de les 10.30 hores, a la sisena edición de Concurs CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana. L'Auditori del Palau de les Arts de València acull de nou esta jornada, amb entrada gratuïta fins a completar aforament.

L'entitat financera patrocina l'esdeveniment que organitza Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Les agrupacions participants es reparteixen en dos categories, que dividiran la jornada en sessió matinal i vespertina.

El concurs comença amb la categoria Salvador Giner, per a formacions d’entre 30 i 60 músics. La primera orquestra a pujar a l'escenari serà la del Centre Musical de Xàbia, a les 10.30 hores, amb la direcció Joan Antoni Bou Vayà, interpretant el Concert per a flauta núm. 1 en sol major k313 de Mozart i la Simfonia núm. 26 en re menor ‘Lamentatione’, de Haydn.

A continuació, serà el torn de l’Orquestra Simfònica de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, amb direcció de Manuel Godoy. Interpretarà la Simfonia núm. 7 en la major, Op. 92 de Beethoven i Danzon núm. 7 d’Arturo Márquez.

Per la vesprada, a partir de les 16.30 hores, se desenvoluparà la categoria Martín i Soler, per a orquestres d’entre 61 i 85 músics. La primera en actuar serà l’Orquestra de la Societat Musical l’Artística Manisense, amb direcció de Joan F. Miquel Zanón, que interpretarà la Simfonia núm. 3 en mi bemol major, Op. 97 de Schumann, i la Marxa Eslava en si bemol menor, Op. 31 de Txaikovski.

Després arribarà el torn de l’Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Torrent, amb direcció de Rafael Ortí Martínez. El seu programa es composa amb l’ Obertura Rosamunda de Schubert i la Simfonia núm. 9 en mi menor, Op.95, 'Del Nou Món' de Dvorák. Tancarà la vesprada l’Orquestra Simfònica Primitiva de Llíria, amb la direcció de Juan José Aguado Baena, que interpretarà la Simfonia núm. 4 en la major, Op. 95, 'Italiana' de Mendelssohn, i la Simfonia Sevillana de Turina.

Els premis

L’acte, conduït per la presentadora Laura Grande, conclourà amb el lliurament de premis i diplomes. Es concedirà un únic premi per categoria, amb una dotació econòmica de 6.000 euros per a les orquestres guanyadores. Així mateix, les participants rebran una compensació econòmica de 2.000 euros en la categoria Salvador Giner i de 2.500 euros en la categoria Martín i Soler, juntament a un diploma acreditatiu de la seua selecció per participar en el certamen.

A més, el jurat concedirà un premi de 1.500 euros al millor director de les orquestres participants en cadascuna de les categories. El jurat d’esta edició està format per Virginia Martínez Fernández, Cristóbal Soler Almudéver i Javier Sapiña García.

Les dos orquestres guanyadores del concurs i les que hagen tingut la segona millor puntuació en cada categoria participaran en el VI Festival CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc en les capitals culturals 2023 de la Comunitat Valenciana.