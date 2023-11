«Només val la pena allò que val la pena» diu una de les cançons de L’últim ball, el nou espectacle de L’Horta. Teatre en el que Carles Alberola i Alfred Picó pugen a l’escenari per a reivindicar la felicitat que aporta dedicar-se al que t’agrada – en el cas dels personatges que interpreten, actuar- vinga o no acompanyat d’èxit.

El Teatre Talia acull del 8 al 26 de novembre l’estrena a València d’esta nova proposta amb la qual la veterana companyia L’Horta Teatre celebra el seu cinquanta aniversari. Una onomàstica que està donant-li molts motius d’alegria, com ara haver rebut el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2023. O haver vist reconegut com a Millor Espectacle Familiar la seua obra Croma als Premis de les Artes Escèniques de l’IVC 2023.

"Un autèntic luxe"

«Li vaig proposar a Carles fer un muntatge abans de la pandèmia. Però diversos motius anaren retardant-lo», explica Picó, qui està convençut que la nova obra dona continuïtat a la línia per a adults que han tingut als darrers anys amb títols com L’electe, signada per Ramón Madaula; o Família normal, escrita per Pau Pons. «Va crear aquesta història i em va proposar que la interpretàrem junts, cosa que és un autèntic luxe perquè estàs compartint escenari amb l’autor i director de l’obra, res pot anar malament» comenta Picó, productor i coprotagonista d’esta comèdia.

Conta la història de dos velles glòries del teatre valencià que, després de 10 anys sense actuar junts, reben la proposta de participar en un homenatge pòstum a un company de professió. Van sorgint afinitats i diferències entre tots dos conforme decideixen si eixir o no a l’escenari.

Han tingut una evolució molt distinta després de separar-se i l’un ja està retirat una volta havia remuntat un poc a la seua trajectòria, mentre que l’altre refusa de baixar de l’escenari, tot i que malviu, sense arribar a ser un actor d’èxit. «Son persones que estimen tant el que fan que només son feliços dalt de les taules. I ho transmeten, donant felicitat als espectadors». comenta.

Carles Alberola i Alfred Picó compatixen escena per desena vegada, en una obra que reivindica els actors anònims

Un altre tema és l’edadisme, el fet que es faça fora de l’àmbit laboral i de decisió a les persones de major edat, invisibilitzant una part de la societat amb una rica experiència, que encara té molt que aportar. Per últim, l’espectacle també parla de les relacions trencades per una paraula mal dita, per un decisió equivocada. «Qui no ha tingut una disputa familiar, diferències amb els seus amics o un problema al treball? Pensem que molts poden veure’s reflectits a esta parella d’actors que ja no s’entén. Però que, conforme avança la funció, va recordant tot els que els unia» explica l’autor i director de L’últim ball, donant importància al missatge de que sempre existeix la possibilitat d’oblidar les errades, de corregir les males decisions, de mirar junts al futur, basant-se en allò que compartim més que en el que ens separa.

Actors sense oportunitats

«Vivim en una societat cada volta més confrontada, polaritzada. Sembla que estar a favor d’una idea suposa estar necessàriament en contra d’un altra. I m’interessava mostrar a esta història que hi ha maneres d’apropar-se, de tornar-ho a intentar», diu Alberola.

Tot i ser dos dels noms més coneguts de l’escena valenciana, Alberola i Picó donen vida a dos actors que no han tingut massa oportunitats als grans teatres. «El món de les arts escèniques és curiós perquè pots omplir una sala d’un poble, per exemple, i sentir que les coses van molt bé. Però al dia següent anar al del costat i que només hi hagen 15 persones», explica Alfred Picó.