Torna Salitre, el Festival de Literatura del Mediterrani, amb activitats literàries i un concert en acústic de Carlos Sadness. La programació del festival ha començat amb tallers de lectura i presentacions en tres llibreries valencianes, i finalitzarà amb l’exhibició del grup de rap Zatu. El plat fort d’aquesta edició ve amb el concert en acústic del cantant barcelonés Carlos Sadness, que tindrà lloc en el Teatre Capri de Paterna.

Aquest certamen, creat juntament amb Crash Music, té com a objectiu acostar el món de les lletres i la literatura a través d’altres àmbits, com ara la música, la fotografia, la il·lustració o les arts escèniques. En la tercera edició, creada per l’àrea de Joventut de la Corporació provincial, s’expandirà per València, Puçol, Torrent, El Palomar i Paterna. ”És una proposta multidisciplinària que, a través del fil conductor de les lletres, tracta d’acostar la lectura als joves a través d’altres disciplines que resulten atractives”, així ho explica la diputada de Joventut Rocío Gil.

A més, s’ha mostrat agraïda amb l’empresa Crash Music, qui ha participat en el festival i ha permés “una programació diversa que inclou la presentació de novetats literàries molt interessants i que vertebra el territori amb activitats en el circuit literari de la ciutat i en municipis de la província”, així ho conta la diputada valenciana.

D’altra banda, la directora de Salitre, Virginia Pastor, ha destacat que l’objectiu del festival és la de proveir als joves que cerquen consumir un altre tipus de cultura, que ho facen a través d’altres àmbits que fomenten la seua creativitat i el talent entre els joves.

”La consolidació d’un festival que fusiona maneres molt diferents d’entendre l’art i la cultura, amb propostes trencadores que conviuen amb els patrons culturals de generacions diverses”, descriu Pastor.

Calendari del Festival

El festival estarà precedit de la presentació de l’últim llibre del cantant, compositor i il·lustrador espanyol, titulat ‘Instrucciones para detener el tiempo’. Abans, hi ha programats tallers de lectura amb Kike Parra (llibreria El Imperio, dijous 9, 18.00 h); Bàrbara Blasco (Selecta Escuela de Escritura, dissabte 11, 18.00 h); i Alicia Moll (llibreria El Imperio, dissabte 11, 18.00 h); presentacions de llibres com ‘El novio de la muerte’, l’última novel·la de Ramón Palomar (Selecta Escuela de Escritura, dissabte 11, 12.00 h); ‘Las despedidas’ de Jacobo Bergareche (llibreria El Imperio, dissabte 11, 12.00 h); ‘Nada que decir’ de Silvia Hidalgo, guanyadora del Premi Tusquets 2023 (llibreria El Imperio, divendres 10, 19.00 h); i ‘La Agridolce Vita’ de Quan Zhou Wu (La Rossa, dissabte 11, 19.00 h).

El programa inclou igualment jam poètiques en els cafés de la capital valenciana Kafcafè i Café Berlín (este dijous a les 20.00 i 20.30 hores respectivament); la lectura dramatitzada d’Elsa Moreno del poemari ‘En un lugar limítrofe’ (Selecta Escuela de Escritura, diumenge 12, 12.00 h); el monòleg de l’humorista i dramaturga Patricia Sornosa (Kafcafé, diumenge 12, 19.00 h); i les actuacions de Pep Gimeno ‘Botifarra’ (Centre Cultural del Palomar, divendres 17, 19.30 h) i Bely Basarte (Puçol, diumenge 19, 12.00 h).

El Festival Salitre tindrà lloc en els diferents territoris valencians fins al pròxim diumenge 19 de novembre, finalitzant amb l’actuació i exhibició del grup de rap Zatu, a la Casa de la Cultura de Torrent. “Presentacions de llibres, monòlegs i concerts” esperen en el festival.