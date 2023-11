L’Institut Valencià de Cultura ha anunciat les nominacions a les 15 categories dels VI Premis Carles Santos de la Música Valenciana. Es lliuraran el 24 de novembre al Teatre Principal d’Alacant, que serà retransmetia en directe en À Punt.

Les propostes musicals més destacades que apareixen en les nominacions són Johnny B. Zero amb tres nominacions (disc de rock, disseny i vídeo). Marala, Esther, L’actor Secundari i Pep Gimeno ‘Botifarra’, tots ells amb dues nominacions.

Nominacions en 15 categoríes

En la categoria de millor artista o grup revelació, els finalistes són Colomet, per 22; La Maria, per L’Assumpció; Martina Sabariego, per Xanoxano; i Ones, per Metanoia.

En la categoria de millor disc de pop, les nominacions són per a Esther, per Les cartes que mai vaig cremar; L'Actor Secundari per L'actor secundari i l'eco dels passos en fals; Sandra Monfort, per La mona; i Tórtel, per Calavera suave.

Quant a millor disc de rock, els finalistes són Ciudad Jara, per La velada del lobo; Johnny B. Zero per No m'agrada el rock and roll; La Jetée, per Ante la perspectiva de un páramo; i Platz, per Prochaska i Diclemente.

En la categoria de millor disc de música urbana, els nominats i nominades són Alberto Gambino, per Chancletas; Aina Koda per Percal; Maluks, per Cor i foc; i Mecha & Elhombreviento, per Curso de amor postmoderno.

En la categoria de millor disc de jazz, els finalistes són Albert Sanz & Sedajazz Big Band, per Algú que em vullga cuidar; Pepe Zaragoza, per Efímer; Vicent Macián, per Llum 2; i Viktorija Pilatovic, per Skybridges.

En la categoria de millor disc de fusió i mestissatge, han resultat nominats Albert Sanz, per La espuma del mar; El Diluvi, per El primer ball; Eixa, per Endevina; i Plena 79 Salsa Orchestra, per Tierra y libertad.

En la categoria de millor disc de cançó d'autor, les propostes nominades són Amic dels Cirerers, per Amic dels cirerers; Ana Zomeño, per De tierra y decisiones; Carles Dénia, per Mussol; i Eva Gómez, per Temps, arrels i paisatges.

En la categoria de millor disc de música clàssica, els finalistes són Duo Álvarez-Luján, per Calidoscòpic; Luis Fernández Castelló i l'Orquestra Filharmònica de la UV, per Concert valencià. Música per a clarinet i orquestra de compositors valencians; Rafael Tarjuelo, per 12x. Trece piezas para laúd; i Spanish Brass, per Resurrección.

En la categoria de millor disc de músiques d'arrel, els finalistes són Carraixet, per Carraixet 50 anys; Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent, per Heretat. Música tradicional de la Vall d'Albaida; Pep Gimeno 'Botifarra', per Ja ve l'aire; i Tocant i Rodant & AlVent, per Aprendre.

En la categoria de millor disc de música antiga i barroca, les propostes finalistes són Amystis, per Alonso Xuàrez. Sacred Music; Duo Herrando, per Duo Herrando. J. Herrando G. Brunetti; La Tendresa, per Plebeyos bailes; i Piacere dei Traversi, per Elogio de las infantas.

En la categoria de millor disc de clàssica contemporània i experimental, els nominats són María Rubio Navarro, per Se hace saber; Paumm, per Semivigília; Synergein Project, per Elogio de la locura; i Versonautas, per Preludi a la lentitud.

En la categoria de millor disc de música per a famílies trobem Canta Canalla, per Pim pam pum; Canta Canalla, per Estima el valencià 2; Ramonets, per Ramonets amb la Sedajazz Big Band Kids; i Sedajazz Happy Band, per Trencaclosques.

La categoria de millor disseny ha tingut com a finalistes Albert Domènech, per L'actor secundari i l'eco dels passos en fals, de l'Actor Secundari; Branca Studio, per L'Assumpció de La Maria’; Helga Ambak, per Curso de amor postmoderno de Mecha & Elhombreviento; i Víctor García, per No me gusta el rock and roll de Johnny B. Zero.

En l'apartat de millor gira, els finalistes són Esther, Harmonia del Parnàs, Marala i Pep Gimeno 'Botifarra'.

Finalment, en la categoria de millor vídeo figuren CGPills per El desich, de Marala; Faixa, per Ens devem a la faena de Faixa; Los Hermanos Polo, per Flaqueza, de Johnny B. Zero; i Marc Guardiola, per Navajera, de Virgen de la Periferia.

Membres del jurat

El jurat de la primera fase dels VI Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que ha sigut l'encarregat de triar les propostes finalistes entre les candidatures presentades, ha sigut compost per Pablo Rus, Amparo Edo, Sonia Gil, Rafel Arnal, Paco Valiente, Susana Díaz Tejedor, Òscar Piera, Jordi Reig, Quique Medina, Carlos Pérez de Ziriza, Clara Tuset, Marta Moreira, Carla Melchor, Arantxa Domínguez, Ester Andújar, Cris Blasco, Jorge García, Ana Querol, Berta Esparza, Víctor Gil, Javi Tortosa, Marta Meneu, Montse Català i Migue Martí.

Un segon jurat seleccionarà els guanyadors i guanyadores entre totes les propostes finalistes. Cal destacar que, a més d'estes categories, també es lliuren els premis a millor disc i millor cançó entre tots els nominats en les categories d'àlbum, a més del premi del públic, que s'atorga per les votacions populars en el web dels premi