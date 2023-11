És un dels moments més especials al calendari de les societats musicals. Ocorre al final de cada Assemblea General, enmig de la tardor, temporada intensa per al col·lectiu. Just abans de tancar la sessió, s'anuncien els premis que reconeixen a persones, entitats i iniciatives que han contribuït signficativament al col·lectiu musical de la Comunitat Valenciana.

Amb el temps, els guardons han incorporat noves categories, com les que subratllen la tasca social que realitzen les agrupacions en termes d'igualtat o d'inclusió social. A partir d'esta edició, a més, la denominació dels premis inclou el nom de l'històric president Àngel Asunción, membre fundador de la Federació que ens va deixar el passat mes de juny. D'ara endavant, el màxim reconeixement per part de les societats musicals es coneixerà com a Premis Euterpe-Ángel Asunción.

Enguany es concediran nou premis, repartits en cinc categories. Una d'elles rendeix tribut a les persones que han aportat una vida sencera de servei a la seua agrupació. El guardó a la dedicació a la seua societat musical d'este any és per a José Gimeno Gil, de la Societat Musical Centre Eslava d’Albuixech; Manuel Sanchis Jordà, de la Unió Musical de Muro; i Bartolomé Catalá Salines, del Centre Artístic Musical de Xàbia.

Per altra banda, el reconeixement a la participació federal és per a l'Agrupació Artística Musical de Dénia. També es premia l'especial atenció a la inclusió social en les societats musicals; en este cas el guardó serà per a l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. El premi a la institució o empresa, pública o privada d'este 2023 és per a l'Ajuntament d'Alginet.

Per últim, es concediran tres premis extraordinaris: al dibuixant Paco Roca, autor del primer volum de la col·lecció gràfica de FSMCV Les societats musicals en clau de còmic; a la Fundación Vicky Foods de la Comunitat Valenciana i a Mapfre.

Els guardons seran entregats pel President de la Generalitat, Carlos Mazón, en l'acte institucional que amb motiu de Santa Cecília tindrà lloc el pròxim 22 de novembre en el Palau de la Generalitat.

«Entregar els Premis Euterpe-Ángel Asunción és una de les més grans satisfaccions per a tota l'estructura de la FSMCV. Estem reconeixent a persones i entitats que treballen per fer este un moviment tan ric culturalment i socialment. El lliurament al Palau de la Generalitat per part del President és un gran honor», destaca la presidenta de FSMCV, Daniela González.

La 55a Assemblea General

La proclamació dels premis es va realitzar durant la 55 Assemblea General de FSMCV, celebrada a l'Auditori de Teulada Moraira. Allí es va fer balanç de l'últim any i es van aprovar els pressupostos –amb un 90,7% de vots favorables– per al pròxim exercici.

També es va triar la seu de la pròxima Assemblea General, que se celebrarà en la tardor de 2024 a Sant Mateu (Castelló), i es va reconéixer a societats musicals que enguany celebren un aniversari rellevant: l'Associació Artístico-Musical d'Oliva pel seu 125 aniversari; la Societat Musical Lira Relleuense, la Sociedad Musical La Lira de Chulilla i la Unió Musical d’Albaida L’Aranya pels seus 100 anys; la Sociedad Musical La Armónica de San Antonio de Requena, la Societat Musical i Recreativa Lira i Casino Carcaixentí, i l'Associació Musical Canalense pels seus 75 aniversaris; i la Sociedad Instructiva Musical Sones de Sax pel seu 25 aniversari.