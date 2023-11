L’àrea de Benestar Social de la Diputació de València i l’àrea de Cultura impulsaran els projectes de la corporació provincial «Recreant identitat» i «La caixa dels records. Memòries d’una vida», dos iniciatives de l’ETNO, Museu València d’Etnologia, centrades en la teràpia grupal basant-se en peces del museu de la diputació perquè els participants reflexionen sobre la seua pròpia identitat.

El Museu d’Etnologia i l’Hospital de Salut Mental de Bétera, dos centres dependents de la Diputació de València, col·laboren en la iniciativa «Recreant identitat», dirigida a persones amb malaltia mental severa del centre sanitari de la corporació provincial i d’altres hospitals i centres de dia. Així mateix, «Caixa dels records. Memòries d’una vida» és una activitat oberta a persones amb Alzheimer i a aquelles que presenten trets de demència basada en la teràpia de reminiscència amb sessions grupals en les instal·lacions de l’ETNO i en centres de dia o espais d’associacions i entitats dedicades al tractament d’estes malalties.

Els projectes es basen en la teràpia de reminiscència, que propícia que s’evoquen experiències personals

Així, durant una reunió entre la diputada de Benestar i Inclusió Social i Salut Pública, Imma González, el diputat de Cultura, Paco Teruel, el director de l’ETNO, Joan Seguí, i el cap de secció de difusió cultural del museu, Francesc Cabañés, s’ha tractat l’impuls d’estos projectes, la qual cosa suposa la continuïtat del treball conjunt entre diferents àrees de la Diputació de València, en el qual l’ETNO es presenta com un recurs que pot millorar la situació de les persones usuàries de l’Hospital de la Diputació de València i d’altres centres.

«Recreant identitat»

Sota el títol «Recreant identitat’», el taller organitzat per L’ETNO, que s’ha desenvolupat en quatre sessions durant els mesos d’octubre i novembre, agafa com a base l’exposició permanent del museu «No és fàcil ser valencià/na», en la qual s’aborda el concepte de la identitat valenciana en un món global.

El Museu d’Etnologia i l’Hospital de Salut Mental de Bétera, dos centres dependents de la Diputació de València, col·laboren en esta iniciativa dirigida a les persones amb malaltia mental severa del centre sanitari de la corporació provincial i d’altres hospitals i centres de dia. A partir dels elements de l’exposició es proposa un treball de creació artística i creativa en el qual els participants reflexionen, partint de la seua experiència, sobre el procés de construcció de la identitat social i la identitat personal, i sobre la identificació dels factors que han intervingut en este procés de construcció.

Els objectius principals de l’activitat són, d’una banda, entendre, analitzar i treballar la identitat a través de l’art i l’expressió. D’altra banda, es tracta de connectar a la persona participant amb la construcció social de la seua pròpia identitat en tant que pertany a la cultura valenciana.

«La caixa dels records»

«La Caixa del Rècords. Memòries d’una vida» naix de la unitat d’educació del Museu Valencià d’Etnologia que acosta el museu a persones amb Alzheimer i aquelles que presenten trets demència. Així, el museu oferix sessions grupals en les seues instal·lacions i en centres de dia o espais d’associacions i entitats dedicades al tractament d’estes malalties.

El projecte es basa en la teràpia de reminiscència, que té per objectiu propiciar l’evocació d’experiències personals del passat per a reviure el record i les emocions que l’acompanyen. Per al desenvolupament de l’activitat són particularment interessants els objectes relacionats amb la vida quotidiana d’estes persones,