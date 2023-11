La Mutant continua amb el seu cicle dedicat a la indeterminació, a la intuïció i al descarte. Esta nova edició de «Zona grisa» arranca amb una sessió de dues peces a càrrec de Maria Tamarit, Samuel H. Ramírez i Bernat Maciá el pròxim dimecres, 22 de novembre. «Zona grisa» és un context on creadores valencianes emergents compartixen els resultats de les seues investigacions i s’obrin a la trobada, la reflexió i la crítica.

Amb esta iniciativa, el centre municipal d’arts vives possibilita, cada dimecres, un espai per a explorar temptatives que no es pleguen als formats normatius de pràctica escènica.

En este nou lliurament, el trio d’artistes representarà dues propostes agrupades sota el nom de Soma, «un viatge fenomenològic que convida a reflexionar a través de l’experiència corporeïtzada», en paraules de Tamarit i Ramírez. L’objectiu dels seus creadors és ressaltar la importància de donar temps i espai perquè el cos s’exercite i es conega com a mecanisme per a habitar millor en col·lectiu.

Soma s’obrirà amb WARM-UP, «un dispositiu d’activació individual dissenyat per a alterar les coreografies en els espais institucionals». Este manual de calfament convida a realitzar una sèrie d’exercicis disfuncionals i no productius, recollits en una publicació en forma de fanzine. Així, «WARM-UP conté unes regles orientatives i una sèrie d’accions site specific, propostes per a activar els espais de La Mutant, des de la propiocepció i l’atenció a l’ocupació dels cossos», especifica el seu artífex, Samuel Maciá, del col·lectiu DLG.

La jornada es completa amb Soma Gym, on el gimnàs es convertix en un arxipèlag d’artefactes que treballen conjuntament com a òrgans per a activar el cos i treballar la percepció, convidant al cos a un estat allunyat de la comoditat convencional i normativa.

«Ens abelleix apel·lar al cos com a lloc de reflexió, apel·lar als seus sentits i a la capacitat d’aprendre i empatitzar a través d’ells», expliquen els seus impulsors, Maria Tamarit i Samuel H. Ramírez.

Treballs d’investigació

«La Zona grisa és un espai entre el cub blanc i la caixa negra, entre mostrar i estar produint-se. Un context de qüestionament i debat sobre la pràctica de la dansa, però també sobre les estratègies de recepció del treball creatiu que estan instituïdes com a vàlides», explica la directora artística de La Mutant, Tatiana Clavel.

Esta temporada la sala ha programat una selecció de treballs de diferents artistes valencianes que estan en un moment processal i d’investigació. La primera jornada s’ha programat a les coreògrafes Maria Tamarit, Samuel H. Ramírez i Bernat Maciá, i en la segona, a Norberto Llopis i Lucía Jaén. En este últim cas, serà el 20 de desembre, amb «Movimientos», una investigació a cavall entre la pràctica en dansa, la performance i el pensament, que pren com a matèria d’estudi les escriptures de la poetessa Gertrude Stein, un espectacle on també hi ha espai per a la imatge i fotografia.