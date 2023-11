Els polítics de Vox i PP, amb escamots franquistes i terroristes, escridassen la policia, donant un espectacle sorprenent i inèdit per als mateixos fatxes, que creien que la policia nacional era d’ells i ara se n’enfronten i això els ha fet reaccionar llançant-los improperis, tanques, petards, bengales, llambordes; exhibint pancartes contra la Constitució, banderes franquistes; insultant la premsa, Marlaska, el president Sánchez, el Rei; alguns dels avalotats duien armes, han hagut ferits i sang, han causat danys al mobiliari urbà, han fet destroses en façanes, etc, El caudillo Abascal ja comminat la policia a desobeir «las órdenes que reciben» que ell qualifica d’il·legals.

Cal suposar que ara, aquests avalots, que duren més de 16 dies i porten camí de fer-se permanents, seran qualificats per la policia, jutges i fiscals, amb la quantitat de proves que tindran, com actes terroristes. I se suposa que els fiscals demanaran penes de presó, inhabilitacions i multes als responsables, com fan quan es tracta de joves catalans; els joves espanyols i especialment els madrilenys, tindran dispensa? Com també se sap qui són els autors intel·lectuals d’aquest merder, supose que també els investigaran i procediran contra ells. Anoten, per favor: Aznar, Feijóo, Abascal, Aguirre, Ayuso, Gamarra... Pense que tota aquesta rècua de bojos irresponsables, són un perill per a la societat

Altra cosa són els zombis i fantasmes que han participat en el rebuig a les amnisties. Curiosament, el primer de la llista és Felipe Gonzàlez, però ell també amnistià o indultà més de 6.000 persones, per exemple els del GAL (terrorisme d’Estat). Com també féu Aznar.

Un amic de la quinta (81 anys) m’envia un mail, que transcric perquè té molt de mèrit, ja que és la primera vegada en sa vida que ha fet una cosa així, perquè és molt discret i poregós i avui s’ha estrenat: «Ja estic fart, Pitarch, tens raó. Espanya és una merda tan gran com les estafes que tenen sempre a punt contra nosaltres. Anit a Madrid hagué aldarulls molt forts organitzats per la dreta i l’extrema dreta. La gent cridava, insultava i llençava tot el que trobava, alguns duien armes... Unes pancartes deien que la ‘Constitución hunde la nación’, la policia són uns traïdors, i el rei un no sé què... Crec que Feijóo i Abascal haurien de ser detinguts i jutjats...,»

L’enhorabona, Paco, li dic, ja t’has estrenat. Records a Lola.