La sisena edició de Baba Kamo, el Festival i Fira del Llibre Il·lustrat a València, se celebrarà del 15 al 17 de desembre al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). Enguany, el tema central seran les llengües minoritàries i minoritzades i ja hi ha cartell, elaborat per Joan Negrescolor, i protagonitzat per l’antiautoritarisme i el lliure moviment de les persones.

Negrescolor (Joan Fernàndez Vicente), com a guanyador de «Babalunga i Kamolongos» —l’exposició internacional que cada any acull el festival—, ha sigut l’encarregat de la imatge gràfica d’esta edició. El resultat ha sigut un compendi d’escenes que formen una orquestra caòtica, divertida i rebel capitanejada per Kembo, la imatge de la cita anual.

L’il·lustrador ha volgut endinsar-se en l’obra que inspira el festival, 'Kembo. Incidente en la pista del circo Medrano' (Carlos Pérez i Miguel Calatayud, Kalandraka, 2010), per tal de trobar paral·lelismes entre l’essència del llibre i l’actualitat. «El cartell parla de la força de la cultura, de com ens podem apropiar d’ella. De com podem donar un caràcter simbòlic als elements, les lluites i les realitats que ens envolten d’una manera creativa i comunitària», apunta l’artista, que impartirà un taller en el festival.

D’altra banda, en esta edició col·labora el projecte LIT-UP d’Europa Creativa i liderat per l’Associació d’Escriptors del País Valencià (AEPV), que dona suport a la internacionalització de xicotetes editoriales que publiquen en llengües minoritàries o minoritzades. Per això, hi haurà convidades del País Basc, Frísia (Paísos Baixos) o Eslovènia, com Maite Gurrutxaga —que impartirà una 'masterclass' a estudiants d’il·lustració de l’Escola Barreira de València—; Maja Kastelic, il·lustradora reconeguda per treballs com «A boy and a house» i amb premis internacionals; o Yve Reeder, influenciada per l’idioma frisó en els seus treballs, amb els quals ha arribat fins a Nova York i també ha rebut reconeixements.

Luci Gutiérrez, Premi Nacional d'Il·lustració 2023

Per últim,participarà al Baba Kamo de 2023 la Premi Nacional d’Il·lustració d’enguany, Luci Gutiérrez, que protagonitzarà una xarrada sobre el seu treball. Autora de 'English is not easy' i 'Manual d’autodefensa', l’artista està influencia pel llenguatge signes, ja que els seus pares són sords. «És molt expressiu, hi ha una part dramatitzada que no és únicament amb els signes, sinó amb l’expressió de la cara, el cos... i crec que això d’alguna manera m’ha influït», apunta. Entre altres coses, també afirma que ser molt observadora «és una condició molt important per a dibuixar».

La cita, organitzada per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), també compta en 2023 amb les jornades «Audicions!» i exposició internacional del llibre il·lustrat, «Babalunga i Kamolongos», amb dues categories: premi al millor llibre il·lustrat de l’any editat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023; i premi al millor projecte inèdit de llibre il·lustrat.