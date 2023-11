Passem ara al 1876, i a València, on Joan Baptista Peset Vidal publiava el seu Bosquejo de la historia de la medicina en Valencia, amb la indicació en la portada que aquella havia estat una "obra publicada por acuerdo del Instituto Médico Valenciano". De fet, el volum conté una sèrie de treballs més breus, publicats al Boletín del Instituto Médico Valenciano, anys abans. De fet, el fragment que ens interessa va veure la llum per primera vegada quasi deu anys abans, quan es va publicar el tom IX d'aquella publicació periòdica.

Peset -familiar de Joan Baptista Peset Aleixandre, que arribà a ser rector de la Universitat de València i seria afussellat a Paterna per la dictadura del general Franco-, parlant del món medieval, indica, a la pàgina 38, com "pasados algunos años de la conquista, el reino de Aragón, del que formaba una parte principal nuestro pais valenciano...", etc. Per a Peset, dins la Corona d'Aragó -"el reino de Aragón", diu ell- es trobava el "pais valenciano". Ell, que s'havia dedicat a la cosa mèdica, lluitant contra el còlera, i que morí per haver-se'n contagiat, va ser professor de la Universitat de València, membre de diferents Reials Acadèmies de Medicina, rebé l'orde de Carles III i fou cavaller d'Isabel la Catòlica. I més coses. Però ni s'espantà ni es preocupà massa, en usar "país valencià" en la seua obra que ara comentàvem i que qualsevol pot consultar, també, perquè és d'accés lliure en línia, a la Biblioteca Valenciana Digital.

Els exemples es podrien multiplicar sense massa esforç. Més encara, si ens endinsem en el segle XX. Però segurament no aprofitarien de res: el rebuig irracional a una nomenclatura concreta per al país dels valencians, va més enllà de la tradició, de la coherència i de la racionalitat.

Passa el mateix amb el nom de la llengua i amb moltes altres coses que són plenament valencianes però que no agraden a alguns que es consideren valencians i que, en realitat, poc o res fan per la seua terra. No acceptar el llegat del passat, negar els orígens, negar la identitat, renegar dels avantpassats és, segurament, el major signe d'incultura que es pot mostrar.

Quina llàstima més gran, quina tristesa em provoca, ara, estar parlant d'açò, quasi cinquanta anys després d'aquella Batalla de València que donàvem molts per superada! Per sort, moltes d'aquestes manifestacions només busquen confusió i són agòniques i acabaran per desaparéixer. Davant d'això, la resistència i, sobretot, seguir fent, seguir educant en la cultura, la tolerància i el trellat o el seny -que són el mateix.