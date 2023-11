Un trage acabat de planxar, un saxo, trombó, trompeta o qualsevol altre instrument brillant sobre el llit. I una xiqueta, un xiquet, amb els nervis d’un primer dia. Fora de casa comença a sentir-se una melodia llunyana, banda sonora coneguda per tot el poble, vent i percussió recorrent els carrers. La música s’acosta, el xiquet, la xiqueta, estrena el seu trage i agafa el seu instrument. S’apunta a la finestra: ahí està la banda, les seues companyes i companys, tocant a la porta de casa, esperant que isca a unir-se.

El pare, la mare, un familiar, qui siga, encén una traca. I la banda acull al seu nou membre. Després, la desfilada continua cap a una nova casa, buscant un nou integrant. El ritual es repeteix de punta a punta de la Comunitat Valenciana. va ocórrer ahir i hui i durant tota esta setmana. Cada societat musical trau a la seua banda al carrer, recorrent els carrers del municipi i parant davant de la casa dels membres que enguany ingressen a la banda. La cercavila conclou amb un gran concert a la plaça de la localitat.

«És l’essència de la nostra tradició, el que demostra que la societat musical és com una gran família», apunta Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Eixe pas iniciàtic que es reprodueix arran de tot el territori estes setmanes gravita al voltant d’una data clau, Santa Cecília, que té el seu dia marcat el 22 de novembre.

El calendari de concerts es multiplica per estes dates per a celebrar a la patrona dels músics. «No només estos dies, sinó quasi tot el mes de novembre. Són les setmanes de més activitat en el nostre col·lectiu, no hi ha poble en tota la Comunitat Valenciana on no hi haja una actuació especial. És també la demostració del poder vertebrador d’este moviment musical», explica González.

Quatre ciutats

Prova d’esta força cohesionadora, hui diumenge se celebra el gran concert per Santa Cecília organitzat per la Generalitat Valenciana i que té a les societats musicals com a protagonistes.Un total de 60 bandes i més de 2.000 músics actuen simultàniament en obert per al públic, en quatre ciutats, a les 12:00 hores del migdia. En la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, l’esplanada del Port d’Alacant, la plaça del Centre de Congressos d’Elx i la Plaça Major de Castelló seran els llocs on s’entonarà esta gran simfonia multitudinària per Santa Cecília.

Premis Euterpe-Ángel Asunción

Les celebracions populars tenen també el seu reflex institucional. En este sentit, Santa Cecília es commemora també en el mateix Palau de la Generalitat el pròxim dimecres, 22 de novembre.

Serà el dia en què el President, Carlos Mazón, entregarà els guardons dels Premis Euterpe-Ángel Asunción, que cada any rendeixen tribut a persones, agrupacions, col·lectius i institucions que tenen una importància significativa per al moviment musical valencià: per la dedicació a la seua societat musical, per la participació en activitats, per destacar amb projectes d’inclusió o per alguna aportació especial.

«És l’acte central per a la Federació, un reconeixement solemne a aquells que dediquen la seua vida i els seus esforços a fer que la música siga l’element cultural diferenciador del nostre territori», reflexiona la presidenta de FSMCV. A auditoris, palaus i carrers, Santa Cecília esclata en mil notes de tradició i futur.