Diuen els juristes que la vigència de les lleis es mesura per la qualitat obligatòria de les mateixes i el temps en què es troben en vigor i són aplicables i exigibles. La vigent Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), aprovada el 23 de novembre de 1983 per les Corts Valencianes, és una d’aquestes normes de llarga duració que potser ha anat massa lenta per a aquells que estimen i treballen per la llengua o bé massa ràpida per a aquells que bramen contra ella. Siga com siga, és inqüestionable que la LUEV va obrir el camí de la recuperació del valencià després de segles de castellanització i repressió cultural.

Passats 40 anys del seu començament és bo reflexionar sobre què ha aportat de positiu aquesta llei a la societat valenciana i quins dèficits i entrebancs s’ha trobat en el seu llarg recorregut. Amb aquest objectiu, el Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia ha produït i organitzat l’exposició “Ensenyar, aprendre i conviure en valencià: 40 anys de la LUEV”, oberta des del passat 4 d’octubre fins al 10 de gener de 2024 a l’Espai d’Art Plaça Major del Centre Gent Jove. El comissariat de l’exposició el formen Anna Marí, Vicent Moreno i Remei Oriola, els quals al llarg de la seua vida professional han treballat en la Conselleria d’Educació i Cultura coordinant programes d’ensenyament en valencià, així com polítiques de promoció de l’ús social de la llengua. Els tres són, a més de motors de la LUEV, grans coneixedors de la implementació de la llei que han sabut plasmar molt bé en una acurada i excel·lent investigació.

L’exposició està dividida en catorze blocs. Comença explicant l’ensenyament del valencià en l’etapa preautonòmica, incidint sobretot en la creació de les primeres escoles en valencià (Tramuntana, La Comarcal, La Gavina, les Carolines i El Rotgle) i l’aplicació del Pla Experimental del Valencià iniciat el curs 1978-79, fins arribar a les actuacions immediates després de l’adopció de la LUEV.

El gruix de l’exposició és l’etapa autonòmica on es fa un acurat repàs del valencià com a assignatura i com a llengua vehicular d’ensenyament, així com la preparació del professorat corresponent, l’aplicació dels programes d’educació bilingüe i plurilingüe a tot el territori valencià, l’evolució de les trobades d’escoles en valencià, les campanyes de promoció i sensibilització realitzades des de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments i la implantació de la llengua a les universitats. Tot això sense oblidar el pas decisiu en la normativització d ela llengua amb la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) l’any 1998 fins arribar a l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües i el Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

La llengua des d’altres àmbits

La mostra s’endinsa igualment en l’ús del valencià des d’altres àmbits de la societat com ara el món editorial i la cultura, els mitjans de comunicació i la influència de la RTVV, així com la música, el cinema i les arts escèniques en valencià. I no se n’oblida de la precària situació del valencià a l’Església i de l’ingent treball de les oficines de promoció del valencià dels ajuntaments i diputacions. L’exposició també analitza les enquestes publicades sobre l’ús social de la llengua i el paper social d’entitats i col·lectius representatius com l’AVL, la Federació Escola Valenciana, el Secretariat de l’Ensenyament de l’Idioma i Acció Cultural del País Valencià, entre altres. L’exposició es completa amb un catàleg de 160 pàgines ben documentat i de gran profusió fotogràfica, a més d’un vídeo amb els testimonis de tretze persones destacades en la promoció del valencià, entre elles alguns dels artífexs dels primers anys d’aplicació de la LUEV com Ciprià Ciscar (Conseller d’Educació, Cultura i Ciència, 1981-1989), Baltasar Vives (Director General d’Educació Bàsica i Ensenyaments Especials, 1983-1987), Guillem Badenes (Cap del Servei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 1984-1987) i Jesús Huguet (Director General de Política Lingüística, 1991-1995).

Altrament, la mostra recull en un panell tots els noms dels càrrecs amb responsabilitat política y administrativa en el procés d’aplicació de la LUEV entre 1983 i 2023, el paper cabdal de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, les ajudes al foment del valencià i les diferents etapes històriques que ha passat l’ensenyament del i en valencià.

Més de 60 col·laboradors

Aquesta exposició és l’única realitzada a la Comunitat Valenciana que commemora els 40 anys de la LUEV. De fet, més de 60 persones, arxius, institucions, entitats i empreses han col·laborat bé en l’elaboració d’alguns textos especialitzats o bé aportant materials exposats en vitrines, com ara llibres d’ensenyament, fullets de campanyes de promoció del valencià, documents, revistes i material didàctic, exposats adequadament en vitrines per tota la sala. Entre altres han col·laborat l’AVL, la Universitat de València, la Federació Escola Valenciana i Levante-EMV, que ha aportat una part del seu fons fotogràfic amb imatges de manifestacions culturals i educatives en valencià.

En definitiva, l’exposició ret homenatge al treball i l’esforç de moltes persones que han format i formen part del procés de normalització del valencià, malgrat les dificultats, la complexitat dels treballs i els entrebancs existents. Una llei estomacada que a pesar de les rodes de molí que li han posat pel camí ha contribuït en quatre dècades a dignificar una llengua culta normativament unitària.

Un futur incert

Però la LUEV no ha tingut un camí de roses, el present i el futur del valencià està marcat per febleses i incerteses. Hui el nivell d’implantació del valencià està molt lluny del castellà, tal com demostra la sèrie històrica d’enquestes sobre coneixements i ús del valencià iniciada en 1985 per la Generalitat Valenciana. Si bé ha hagut un creixement de la competència de saber llegir i escriure en valencià en el conjunt de la Comunitat Valenciana a causa de la implantació de la llengua en l’ensenyament, la població que parla hui valencià ha disminuït considerablement. De fet, l’última enquesta publicada en 2021 revela que sap parlar valencià el 50,6% de la població valenciana, un 10,5% menys que en 1992. Es constata un procés de regressió lingüística del valencià que si no hi posem remei pot ser irreversible.

Malgrat el creixement de la competència lectora i de l’escriptura en valencià en els últims quaranta anys, malauradament tenim encara taxes molt altes d’analfabetisme en la nostra llengua. De fet, en 2021 declara saber llegir valencià el 57,2% de la població (el 42,8% no sap) i el sap escriure el 40,8% (el 59,2% no sap). Per tant, la proporció de ciutadans que saben llegir i escriure valencià està molt allunyada del nivell d’alfabetització global del 98,1% del castellà a Espanya i de la mitjana del 98,7% d’alfabetització de les llengües oficials de la Unió Europea.

Per altra banda, tampoc el funcionariat que treballa en l’administració autonòmica assoleix la taxa d’alfabetització en valencià pròpia d’un país europeu avançat. L’enquesta L’ús del valencià en l’Administració de la Generalitat Valenciana (2022) revela que 93,7% dels treballadors públics assegura entendre bastant bé o perfectament el valencià, el 65,1% el pot parlar, el saben llegir el 88,1% i l'escriuen bastant bé o perfectament el 56,4%.

El conflicte polític sobre la normativa lingüística no ajuda gens a l’avanç de la llengua ja que reforça i perpetua la situació de diglòssia històrica que pateix el valencià i li resta prestigi social. Llevar el valencià de l’estigma i el focus de l’enfrontament és vital per a la supervivència de la llengua. De la mateixa manera, atiar el secessionisme i l’aïllacionisme lingüístic del valencià amb la resta de comunitats amb les quals compartim llengua i cultura afebleix la llengua pròpia que, recordem, està minoritzada i necessita especial protecció. Com afirma una de les comissàries de l’exposició, Anna Marí: “Una llengua mor quan els seus parlants deixen d’utilitzar-la. “No perdem la nostra llengua, parlem-la, fem-la viva”. Doncs, aprenguem la lliçó.