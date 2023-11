Polinyà del Xúquer acull este cap de setmana la 6a edició del Polinyà Íntim, el festival d’arts escèniques i experimentals que enguany té com a lema «Viure és un acte polític», que vertebra tota la programació. La monarquia exiliada, la prostitució, la corrupció política, el fenomen dels refugiats, la història d’Espanya o el col·lectiu queer transiten pels relats escènics d’este projecte social i cultural.

L’espectacle inaugural, hui a les 19:00 hores a la Plaça del País Valencià, és 'Maletes de Terra', una peça itinerant dirigida per Sònia Alejo de Visitants-La Medusa ha sigut Premi de la Crítica Valenciana, Premi Arts Escèniques Valencianes i Premi de Teatre Infantil Escalante, i conta diversos relats de la II República i la Guerra Civil.

Més tard, a les 20:30 hores al Centre Cultural Ausiàs March, el públic descobrirà 'Las malas noches de Amir Shrinyan', una obra de Nigredo i Teatro del Astillero sobre homofòbia, identitat i refugiats.

Demà, dissabte, és el moment de «Paseando Polinyà», una visita guiada y gratuïta per a mostrar al públic el patrimoni i la història del municipi riberenc, que donarà inici a les 11:00 hores a la plaça de l’Ajuntament.

A la vesprada, el programa compta amb quatre espectacles: 'Llenad mi cuerpo de piedras' de Malala Producciones (17:00 horas en La Pelaora de Palau), una recreació de la faceta poètica-política del controvertit Paolo Pasolini; 'Contado por ellas' (Republicanas y Antifranquistas), teatro documental de Ba Insa & Ángel Mirou, a partir d’entrevistes a dones que van viure la Guerra Civil i la postguerra (Centre Cultural Ausiàs March, 19:30 hores).

El públic infantil i familiar també té el seu espai al Polinyà Íntim i serà a les 18:30 hores, en les antigues Escoles Trevijano amb 'L’elefant curiós' dels aragonesos Aspacontes, una proposta amb música, aventures i jocs participatius. Per la nit, a les 23:00 hores a La Casota serà el torn de 'La Erreria (House of bent)', un cabaret underground d’estil remember proto-queer dels anys 80-90, interpretat per les Transisters: Clara, Rampova & Me.

Ja diumenge, últim dia de Polinyà Íntim, tornarà a representar-se L’elefant curiós a les 12:00 hores. D’altra banda, la sala de plens de l’Ajuntament acollirà 'A solas con el emérito' (13:00 i 18:00 hores), un espectacle d’humor de Bea Insa & Ángel Mirou en què un rei exiliat a Abu Dhabi torna al seu país i es fa humorista, per a complementar el seu sou de jubilat.

'Odet y las otras' (17:00 y 18:30 hores a la Casa de Roc), de Proyecto Obs-cenus (Anna Albadalejo) tracta la prostitució des del punt de vista de la llibertat i la superació d’estigmes. Per acabar, Alarcon & Cornelles presenten 'De Hiroshima a Nagasaki' (19:30 hores, al Centre Cultural Ausiàs March), sobre la part més fosca de la jerarquia política.

Tot és política

El festival Polinyà Íntim està organitzat per Franchela Teatre i Producciones la Tía Lola i inclou, en total, una desena de propostes pels diferents espais. Com va publicar este diari, els seus impulsors creuen que res pot escapar a la política —inclosa la cultura— per això, l’objectiu d’esta edició és oferir art en viu com a revulsiu social i cultural enmig de «crisis permanents i guerres obertes al nostre voltant televisades minut a minut».

Enguany, a més, el festival farà una intervenció artística i en un carrer de Polinyà de Xúquer desplegarà «una instal·lació col·lectiva» amb el títol «Intimidades tendidas» i feta amb roba interior. Esta acció es farà sota la premissa de «allò personal és polític» de Carol Hanisch, escriptora feminista i estatunidenca.