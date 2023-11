El percussionista d’origen guineà Gorsy Edú és l’artista convidat de la nova edició del Percute, el festival internacional de percussió que organitza des de fa més d’una dècada Amores Grup de Percussió i que se celebrarà del 6 al 9 de desembre en el Teatre Auditori de Catarroja (TAC).

El dissabte 9 a les 11:00 hores, Edú oferirà una master class dirigida als alumnes del festival així com oberta a qualsevol persona interessada en la percussió i a la vesprada, a les 19:00 h, presentarà l’espectacle «El percusionista».

L’obra, que parla de Guinea Equatorial i pretén donar a conéixer al món la seua cultura, conforma les vivències de l’autor, de tot el que ha aprés i viscut, de totes les persones que s’han creuat en el seu camí i li han ensenyat alguna cosa.

Esta peça escènica, que en paraules de Gorsy «parla d’humà a humà» ha sigut representada des de 2008 i ha donat la volta al món, sent representada en llocs com Guinea Equatorial, Espanya, Amèrica Llatina, Portugal… Per a Edú, és una obra universal, que malgrat estar localitzada a Àfrica, treballa sobre valors comuns com el respecte o l’ancestral.

Membre de l’Om Imprebís

Resident a Espanya des de l’any 1996, on es va formar en arts escèniques, Gorsy Edú és membre de la companyia valenciana de teatre l’Om Imprebís i creador del projecte Eduk Art, dirigit a tots els públics i la premissa dels quals consisteix a posar l’art al servei de l’educació.

Des de 2008 Gorsy Edú ha focalitzat els seus esforços a promoure i difondre el bagatge cultural de Guinea Equatorial, desenvolupant propostes artístiques i pedagògiques a través de projectes d’intercanvis culturals a Àfrica, Europa i Amèrica Llatina.

En la programació de 2023 destaca també la masterclass de Strömmar «Soc artista. I ara… què?» a càrrec de José Doménech, productor musical i empresari valencià establit a Miami, guanyador d’un Latin Grammy, que donarà als assistents les claus per a aprendre com impulsar la seua carrera musical i dominar el món de l’ecosistema digital.

A més, com és habitual, hi haurà tres concursos que seran avaluats per un jurat d’excepció format per Sara Galiana, Jordi Simó Martín, María Faubel, Carles Salvador, Héctor Marqués, Rubén Martínez, Joan Tejada, Salva Soler i Adrián García.

Esta edició reunirà estudiants i professionals de l’especialitat de percussió durant quatre dies i inclourà concursos, màster class i concerts. Una trobada principalment destinada als instrumentistes de percussió: des d’estudiants dels Conservatoris Professionals i Superiors a joves músics professionals, així com a públic en general interessat pel món de la música.

Contacte amb professionals

El Percute va ser presentat ahir, en el TAC, amb la presència de la regidora de cultura de l’Ajuntament, Dolors Gimeno, els components d’Amores (Pau Ballester, Jesús Salvador Chapi i Ángel García), i Sergio Lluch, editor de 'Tot per l’aïre'.

Per a Pau Ballester, Ángel García i Jesús Salvador «Chapi», membres d’Amores, «el festival permet a l’alumnat l’aproximació i contacte amb professionals consolidats així com amb compositors que dediquen les seues creacions a la percussió». Per la seua part, Dolors Gimeno va destacar que el festival és «un exemple de l’aposta que des de Catarroja fem per la cultura i un reconeixement de tot el que la música ens aporta».

El festival està organitzat per Amores Grup de Percussió i patrocinat pel TAC Teatre Auditori de Catarroja, Ajuntament de Catarroja, Institut Valencià de Cultura i Olympia Metropolitana. A més compta amb la col·laboració de NP Drums., Innovative Percusion Inc., Percufest, Tot per l’Aire, Musical Campos, SONS Music Store y Caixa Rural Torrent Fons Social.