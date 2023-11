La publicació del primer article d'aquesta sèrie -que podria allargar-se molt més, però que tancaré ara- va suscitar que alguns amics estudiosos m'enviassen més notícies sobre l'aparició del sintagma País Valencia en documents antics i on segurament no l'esperàvem.

La primera -i que mereix un lloc d'honor, clarament- és la que em feu arribar l'erudit Marià Gonzàlez Baldoví, en un llarg email ben documentat que ara tractaré de resumir. El 1980, ell mateix es va encarregar d'ebaborar uns inventaris de les clarisses i de les dominiques del convent conegut en Xàtiva com de la Consolació o del Portal Fosc. El volum que va cridar la seua atenció era d'Agustí Bella, publicat el 1699, i parlava d'un fare agustí natural de Guadassuar. A més de trobar-se amb la notícia d'una estranya pedra a la zona de Navarrés, de la qual eixia llum i calor -seria un meteroit?-, descobrí que el frare de la Ribera aconseguí que s'enderrocàs un prostibul, perquè una de les treballadores d'aquella casa presumia dels guanys que havia obtingut per la vinguda de forasters a contemplar la processó del Corpus de València. Coses d'aquell temps. Però el millor venia quan el biòfrag va assenyalar, a la Vida del venerable y apostólico siervo de Dios, el padre maestro fray Agustín Antonio Pascual..., que "no le tenía el Señor destinado para apóstol de las Indias, sino de nuestro País Valenciano" (p. 41) -amb majúscules i tot. Gonzàlez Baldoví ho va publicar fa anys i la citació va interessar fins i tot al savi Joan Fuster.

La segona és més desconeguda i me la va proporcionar l'amic i doctor per la Universidad de Málaga, Àlex Llinares Planells. Es tracta d'una Carta no vista, lletra huberta, combit cheneral y particular que fa Quelo, el Roig, d'Albal (...) a tota la cort de Madrid, per a que vinga a (...) la (...) festa Centenar de la Verche Amparadora, relatant lo lluït que estarà el País Valencià, adornat de els Pimpollos de les valencianetes (...). És una composició en vers, de caràcter popular, on van contant-se les festes del primer centenar del trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats a a seua capella i que, per tant, degue de ser el 1767.

El País Valencià sembla que no era res tan rar durant els segles XVII, XVIII i XIX, encara que la denominació que més favor gaudia per part dels valencians, era la de Regne de València. Però, posats a revalencianitzar, caldria no deixar fora coses tan valencianes com el nostre país.