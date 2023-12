Art en clau femenina i creada per dones artistes. Ixa és la proposta de l’exposició «Dones per l’art-col·lecció DKV», comissariada per Alicia Ventura, i que recull les propostes de les artistes presentades a la segona edició de la beca DKV. La mostra —es pot visitar a les Drassanes del Grau fins al pròxim 28 de gener— perseguix el mateix objectiu que la beca: promoure la creació artística i la producció d’obres realitzades per dones artistes.

L’exposició guarda un lloc privilegiat per a l’obra Carcasa , realitzada per Leonor Serrano Rivas i guanyadora de la beca en esta edició, per la que l’artista ha rebut una beca dotada amb 9.000 euros com a premi. La peça és una al·legoria poètica sobre la maternitat, elaborada amb vidre bufat, que empra volums, buits i transparències.

«Dones per l’art- col·lecció DKV» es completa amb una acurada selecció d’obres de la col·lecció DKV, de diferents disciplines, realitzades per dones artistes molt rellevants dins del panorama nacional. Entre les artistes participants, es trobe noms com el d’Eva Fábregas, Mónica Mays, Paula Anta, Mar Arza, Gema Polanco, Ana Barriga, Claudia Pagès o Cristina Mejías, entre d’altres.

Enguany, la beca DKV —està impulsada per l’Ajuntament de València— va rebre 57 propostes distintes vinculades a temàtiques com la igualtat i els drets de la dona, que han sigut valorades per un prestigiós jurat format per cinc persones expertes.

Alt nivell artístic

L’acte inaugural de la mostra va comptar amb la presència del regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, qui va destacar «que, de nou, la convocatòria ha rebut una resposta entusiasta per part del col·lectiu d’artistes dones i renova el compromís de l’Ajuntament de València per la igualtat d’oportunitats, la lluita contra qualsevol forma de discriminació i contra la violència de gènere, que hem d’erradicar de la nostra societat». Igualment, Moreno ha posat en relleu la qualitat de les obres presentades i «l’alt nivell de les obres exhibides i la bellesa de l’obra guanyadora, una esplèndida al·legoria de la maternitat».