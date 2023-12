«Em va espentar a ser voluntària i presidenta el meu sentit de pertinença. Pensava que si no es posava ningú anava a ser pitjor per a la banda. Així que vaig dir que sí». Elena Manzano presideix la Sociedad Unión Musical de Quartell. Té 26 anys i porta 15 a la seua societat musical. Ella aporta un dels testimonis que protagonitzen la felicitació que ha llançat esta setmana la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat.

Cada 5 de desembre, la FSMCV se suma a esta celebració, fent arribar el seu agraïment als més de 200.000 voluntaris i voluntàries que conformen el col·lectiu. Ho explica al mateix vídeo Daniel Reinón, president de la Societat Joventut Musical d’Albal: «Anime a tota la gent de la meua edat a entrar en la junta directiva de la seua societat musical i aportar. Tots els socis, els músics, pares, mares, iaios i iaies. Tots eixos alumnes, juntament amb la professionalitat dels mestres. Són tots voluntaris i fan que les societats musicals tinguen sentit».

Esperit altruista

El seu exemple exposa una altra idea fonamental sobre el funcionament del col·lectiu, i és que eixe esperit altruista es renova, passant de generació en generació. Daniel té 22 anys i porta des dels tres vinculat a la seua agrupació, un fet que reforça eixe sentit de pertinença del qual parlava la seua homòloga de Quartell. «Hem de transmetre a tots el que venen darrere eixa passió, eixe gust per la música, per fer cultura sense rebre res a canvi», expressa el jove d'Albal.

Javier Lara Fontfria es va convertir en president de la Unió Musical Alqueriense quan l'anterior dirigent ho va deixar per motius personals. Ell, qui també era i és músic de la banda de l'agrupació, tenia interioritzat un lema que el va animar a fer el pas: «'No puc, tinc assaig', és la frase que diem tots els músics quan has de sacrificar un altre pla per la banda. Reflecteix eixa generositat de ser capaç de tot, malgrat que a vegades coste».

Juntant les tres veus de dirigents tan joves la FSMCV volia dirigir-se a tot el col·lectiu. La campanya va ser rodada a auditoris i locals d'assaig de les tres agrupacions seleccionades per a representar la idea que apunta el final de la peça: «Una passió centenària que es renova gràcies a la vostra voluntat».

«L'any passat ens vam dirigir a les persones que més trajectòria porten a les societats musicals, reconeixent el fet d'atorgar tota una vida a l'agrupació. Enguany volíem transmetre una idea doble: que este col·lectiu és centenari però no continuaria creixent sense cares noves que se sumen, no només com a músics, sinó en totes les tasques que requereix una societat musical», apunta la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

Els protagonistes de la campanya subratllen la paraula clau: gràcies. «Li donaria les gràcies als qui estan en este tipus de llocs de voluntariat perquè és necessari i molt important per a una societat musical», comenta Elena. «És un ‘gràcies’ en majúscules per tot el que suposa una societat», incideix el seu col·lega Javier. El vídeo es pot trobar en diferents versions: una curta a les xarxes socials de FSMCV, i una completa al canal de Youtube i a la web de la Federació.