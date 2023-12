Prepareu-vos perquè arriba l’enrenou il·lustrat amb bones dosis de paper, tinta, il·lustració i una programació salvatge! La sisena edició de Baba Kamo. Festival i Fira del Llibre Il·lustrat –organitzat per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), amb la col·laboració de l’Associació d’Editorials del PV (AEPV)– obrirà les portes del 15 al 17 de desembre al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). Enguany, un lleó que solca els cels de la ciutat protagonitza la imatge de gràfica del festival. Un cartell elaborat per Joan Negrescolor que reivindica el poder de la cultura en la lluita contra l’autoritarisme.

En aquesta edició, hi haurà un tema que sobrevolarà les jornades babakameres: les llengües minoritàries i minoritzades. Per això, amb el suport del projecte LIT-UP, liderat per l’AEPV, Baba Kamo comptarà amb la participació d’un potent elenc internacional d’il·lustradores pertanyents a xicotetes comunitats de parlants. El públic podrà conéixer el treball de Maite Gurrutxaga, reconeguda il·lustradora guipuscoana especialitzada en literatura infantil i juvenil; Maja Kastelic, il·lustradora editorial eslovena especialista en literatura infantil i Yke Reeder, destacada artista multidisciplinar frisona.

Però les convidades internacionals no acaben ací! Per la selva de Baba Kamo passarà la il·lustradora catalana, Luci Gutiérrez, Premi Nacional d’Il·lustració 2023, i aclamada vinyetista que ha publicat en mitjans com The New York Times, The New Yorker o El País. L’autora de English is Not Easy o Manual de Autoedefensa farà un viatge pel seu treball en una xerrada que serà traduïda simultàniament al llenguatge de signes gràcies a la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD CV).

Un any més, la Fira del llibre il·lustrat acollirà les joies de més de 30 editorials, llibreries i segells d’autoedició entre els quals el públic podrà trobar eixe llibre que trenque la ratxa de ‘pendents’ o aquell regal d’amic invisible impossible. D’altra banda, no podem oblidar l’exposició internacional d’il·lustració editorial, «Babalunga i Kamolongos», una mostra que acollirà les il·lustracions de setanta projectes i que, enguany, presenta dues categories a premi: «Millor llibre il·lustrat editat en 2023» i «Millor projecte inèdit de llibre il·lustrat».

A més a més, el festival més juganer del panorama il·lustrat té preparades activitats per a totes les edats i espècies. Els babakamers més joves podran gaudir del taller familiar «No tot el que rugeix és un lleó», amb l’il·lustrador Martin López Lam, on els participants, a partir de dues plantilles de lleons, hauran d’imaginar diversos personatges i escriure allò que rugeixen. Mentrestant, el babakamer adult podrà participar al taller de dibuix impartit per Negrescolor, autor del cartell del Baba Kamo 2023. Una sessió a la qual els assistents jugaran amb el blanc i negre per aprofundir sobre el concepte de «positiu i negatiu» i la percepció del bé i el mal.

Però, tot açò no és més que el principi... et passaràs a descobrir la resta?