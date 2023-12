No és la primera vegada que els parle de «Tasta’l d’ací», un projecte preciós que posa damunt la taula la gastronomia valenciana. Receptes oblidades, varietats locals i memòria gustativa. En el seu web tastaldaci.com trobaran des de l’ordiat o aigua de civada a la fenollada, que només es conserva a Polinyà de Xúquer, al rocafull, un gran còctel, pràcticament oblidat al Cap i casal, i que es conserva a Algemesí gràcies al bon fer de Salvador Pastor, el millor barman que ha conegut el meu poble.

Perquè la gràcia del projecte no és arreplegar la recepta, si no el com, el quan, els testimonis del perquè i el record del sabor de menges i productes, com les nyespres o els perellons, quasi oblidats. En anys passats, els he parlat de com han impulsat la recuperació de la casca de reis, amb un mapa dels forns de tot el país que recreen el cercle perfecte de massapà farcit de rovell, carabassa o moniato confitats i que sentim en la nadala: «Senyor rei estic ací / Done’m casques per a mi».

I enguany ens sorprenen amb Canimet, un quadern il·lustrat on podem alçar el tresor de les nostres receptes per a generacions futures. Canimet, una paraula que no arreplega encara el diccionari, però que a l’Horta és encara en ús, com veiem en la Cançó de batre d’Al Tall:

Bon matí trencant l’alba / a l’hora del sol ixent / un llauro amb barret de palla / es lloga com jornaler. / Muller meua afanya’t prompte, / prepara’m el canimet / que ja m’esperen els altres / pel camí dels tarongers.

«Tasta’l d’ací» és un projecte preciós que posa damunt la taula la gastronomia valenciana

És, per tant, o això proposen el: «conjunt de menjades que es preparen per a passar la jornada fora de casa». Allò que en altres llocs coneixen com «la berena» i que a la Ribera diríem «arreglar el saquet».

La idea és senzilla i feliç, com el verb que la impulsa, alçar: «guardar (una cosa) en el seu lloc». Acabem l’any fent repàs, sospesant bo i roín i valorant la salut i la memòria com el més preat. Les bones herències no es mesuren en diners ni en fanecades sinó en moments compartits.

En el meu canimet escriuré les mides que rescatí dels meus pares i que no vull que l’oblit s’emporte. I vosté, quina recepta genuïna llegaria als seus nets?