Quinze dies enrere, a propòsit del VI Congrés d’Història de l’Horta Sud sobre «Violències i repressions», vaig estar temptat d’explicar-vos una brega que es produí en 1906 a la taverna Ca Pasqualeta, que estava situada a l’eixida d’Alaquàs en direcció a Torrent, i que meresqué l’atenció del diari El Pueblo. Ho faig ara.

El cas és que, una nit de novembre, es trobava en aquella vinateria un llaurador alaquaser –que era conegut com Pep el de Pau– en companyia de diversos amics, «todos ellos de honradísimos antecedentes y habitantes de las alquerías próximas», segons que afirmà, potser amb sorna, l’anònim periodista. I, és clar, que si naps, que si cols... «se bebió más de lo regular y se suscitó una conversación animada y referente a la política local»; en el transcurs de la qual el bocamoll de Pep es divertia de valent insultant «las autoridades de su mismo pueblo».

Es trobava prop d’allí un serrador també d’Alaquàs, a qui tothom anomenava l’Estudiant, que o bé degué escoltar o bé li degueren explicar les befes del llaurador. I fou així que entrà a Ca Pasqualeta per a reprotxar-li-les. A Pep, ja podem imaginar-ho, no li degué agradar gens que el reprovaren; i, «como todos habían bebido bastante», agafà una vara i «descargó contra el Estudiante varios palos». En veure el caire que prenia la disputa, i comprovar que havien passat de les paraules a les mans, el propietari de l’establiment decidí que era l’hora de tancar la paradeta i enviar els clients al carrer; on els nostres protagonistes continuaren «forcejeando» i «dando tumbos». Fins que, per efecte dels colps i de l’alcohol, caigueren a terra. I aleshores l’Estudiant tirà mà d’una navalla que portava i la clavà en l’engonal de Pep, que quedà greument ferit.

El Pueblo afirmà que el jutge d’instrucció de Torrent es personà de seguida en el lloc dels fets per tal d’instruir diligències; que també hi acudiren diversos funcionaris de l’Ajuntament d’Alaquàs; i que, entre unes coses i altres, s’havien fet les quatre de la matinada. I tot, per culpa de dos descerebrats de got i ganivet. Imagineu-vos tots aquells circumspectes representants de l’administració alçant-se del llit i vestint-se per a, fosca la nit, córrer cap a Ca Pasqualeta, i concloureu amb mi que el seu treball no estava pagat.