Quan s’arriba als vuitanta i tants anys i vius en un Estat tan esperpèntic, irregular i negatiu com Espanya, pots sentir ganes de fer alguna cosa grossa, com ‘tirarte al monte’ amb un trabuc i un sac de dinamita. No ho fas per quatre raons: 1. perquè ja no tens l’edat, 2. perquè saps que faces el que faces, tot continuarà igual, com has après de la història. 3. perquè te trobes mig derringlat, per alguna de les següents coses (a triar i/o modificar): triglicèrids, diabetis, tensió, àcid úric, densitat sanguínia, incontinència urinària, glaucoma, etc. 4. perquè realment mai has estat dinamiter i has preferit atacar amb la paraula,

Avui t’han entrat ganes de protestar i de dir ben fort que tot és una merda. Com ja no pots recórrer a la cassalla com feies no fa molts anys, quan t’anava tant bé, ara no saps com gestionar la mala llet. Et sents sol davant del perill i incapacitat per a reaccionar com abans. Sols pots escriure alguna cosa de profit. Evidentment, em dic, he d’insultar algú, alguna injustícia i llançar alguna maledicció contra l’enemic, avui Netanjahu i Putin. I vull desitjar un futur positiu per als amics, ara que ve Nadal. I si no, continuaré cagant-me en tot, fins que m’entre son i me’n vaja a dormir.

A qui m’agradaria insultar, preferentment, a quin polític? Continue menyspreant Abascal (Vox) i Feixóo (Pp) pel mal que estan fent a les llengües altres que la castellana i especialment la nostra i per l’odi feixista que estan inoculant en la societat. Com una injustícia insuportable, tant com la que els nazis feren als jueus, és la que aquests estan fent als palestins.

Rellisc aquestes ratlles i em note un poc tranquil·lizat i vull aprofitar-ho per a felicitar els Nadals als amics i amigues i a les bones persones que estan patint a Palestina i a Ucraïna. I vull acabar amb uns auguris: 1. ací, el nou govern entre socialistes i independentistes serà un èxit en tots els sentits. 2. Ucraïna continuarà resistint els atacs russos, Putin serà enderrocat i se signarà la pau. Netanjahu haurà de renunciar als atacs a Palestina i se signarà un alt el foc 3. s’avançarà inexorablement en frenar el canvi climàtic. 4. avançarem de cara a la III República espanyola i al referèndum català. Finalment, desitge per a tots salut i república (a tots, no, ja m’enteneu).