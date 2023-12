A 1944 s’estrenà al madrileny Teatro Calderón Golondrina de Madrid amb l’última partitura signada pel Mestre Serrano. Feia tres anys que el compositor de Sueca havia faltat i la sarsuela que portava la seua obra pòstuma es va estrenar amb arranjaments d’un altre mestre valencià: José Manuel Izquierdo. Les cròniques de l’estrena parlaven de l’enyorança per Serrano, un compositor que s’havia convertit en un mite de la sarsuela.

Quasi 80 anys després d’aquella estrena, a casa del Mestre, Sueca, es van sentir de nou les notes d’aquella última peça. L’encarregada d’interpretar-la ha sigut la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, una formació artística d’alt rendiment formada per una selecció de joves músics vinguts de tots els racons de la Comunitat Valenciana, que ha volgut tancar la seua temporada artística de 2023 homenatjant en la seua terra natal a un dels valencians més universals, en aquest any en què es commemora el 150 aniversari del seu naixement.

Va ser gràcies al concert de ‘Música a la Llum’, el projecte patrocinat per CaixaBank i organitzat per l’Institut Valencià de Cultura juntament amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Es tracta de la iniciativa que col·labora amb les societats musicals en la conservació, posada en valor i difusió d’un extraordinari patrimoni cultural custodiat en els arxius de les agrupacions. Com ocorre cada any, el projecte compta també amb una cita en directe: el concert de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV.

Amb la direcció de Rafael Grau, la formació va acomiadar l’any, esta vegada amb un recital doble: al migdia van actuar al Teatre Serrano de Gandia i, a la vesprada, en el Centre Cultural Bernat i Baldoví de Sueca, on va nàixer José Serrano en 1873. A l’atmosfera vibrava el record del Mestre.

Però Serrano no va ser l’únic a qui es va rendir tribut. El programa d’ambdós concerts era un homenatge conjunt a sarsuelistes valencians, en particular als qui van ser divulgats en Harmonía, una revista de música creada pel músic Mariano San Miguel que entre 1916 i 1962. Aquella publicació, mitjançant una subscripció, va oferir a les bandes de tota Espanya seleccions de partitures d’un repertori assequible i popular.

La revista Harmonía i els sarsuelistes valencians va ser el títol del recital, que va incloure peces com una faula de La labradora i l’intermedi de La barbiana, de Leopoldo Magenti; una fantasia sobre El capricho de una reina i la masurca de Las maravillosas, de Soutullo y Vert; el vals de Me caso en el mar, de Manuel Penella; la jota de La cuna, de Ruperto Chapí; una fantasia sobre ¡Ave, César!, de Vicente Lleó, i una fantasia sobre l’esmentada Golondrina de Madrid.

Recerca i divulgació

«Música a la Llum és un dels projectes més emocionants en què participem: es tracta d’explorar i difondre un patrimoni valuós, moltes vegades amagat en arxius ingents de les nostres societats musicals. El treball de recerca i divulgació és fonamental per a la nostra cultura. I el concert este esperit amb altre valor fonamental de la Federació: posar en relleu el talent de les agrupacions i dels nostres joves músics», apunta Daniela González, presidenta de FSMCV.

En la recuperació de les partitures han col·laborat diferents societats musicals i estudiosos, com la Societat Musical Filharmònica Alcudiana, la Sociedad Musical La Paz de San Juan, La Societat Musical l’Artística Manisense, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, Frederic Oriola i Marcial García Ballesteros.