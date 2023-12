S’apropa el moment més temut del Nadal i no, no és el sopar familiar amb el teu cunyat queferós. Parlem de l’amic invisible, aquell joc que ocupa el teu cap dia i nit, imaginant regals originals i manuals, però que tots sabem que acabaràs comprant l’últim dia. Per això, per tal d’evitar que tornes a regalar una tassa, vos deixem algunes idees de llibres per a tots els gustos i estils amb què segur triomfaràs.

«El dia que el món va fer un pet com un aglà», de Pere Gorgoll (Amsterdam Llibres) ¶ Si al teu destinatari li agrada la sàtira, l’apocalipsi i l’humor absurd, aquesta paròdia sobre els perills de la idolatria i els deliris de transcendència en les xarxes socials l’atraparà. La seua sinopsi la defineix com una novel·la “a mig camí entre el mite de la caverna de Plató i ‘Un món feliç’ d’Aldous Huxley”, on un filòsof pretensiós i amb ànima de gurú és acusat pels líders mundials d’haver induït a una jove al suïcidi i així haver iniciat una apocalipsi. «Filosofia salvatge», de Xisca Homar (Sembra Llibres) ·Si t’ha tocat aquell amic amant de la discussió i la filosofia, que sempre cita grans pensadors, encertaràs segur amb aquesta obra, on Xisca Homar relaciona fets quotidians de l’actualitat amb filòsofs com Sòfocles, Aristòtil, Nietzsche, Silvia Federici, Simone de Beauvoir o Marina Garcés, entre altres. Un mosaic de reflexions suggeridores que incendiaran debats i faran pensar. «Júlia», d’Isabel Clara-Simó (Edicions Bromera) ¸ Has de regalar-li a aquella persona que no té un gran hàbit lector, però vols descobrir-li un clàssic de la nostra literatura? ‘Júlia’ és el teu comodí. Escrita amb l’estil àgil i senzill d’Isabel Clara-Simó, ambientada en plena Revolució del Petroli, i amb un fort component de classe i gènere, la jove Júlia perseguirà el seu somni d’esdevenir una senyora i abandonar els telers alcoians, fent front a tot tipus d’obstacles que trobarà en el camí. «Llibre de meravelles», de Vicent Andrés Estellés (3i4 Edicions) ¹Llibre de meravelles’ és una mena de peça de col·leccionista que tots hauríem d’atresorar. Per això, si el teu amic invisible no ha llegit aquest mapa poètic de la història de València, és el moment d’intervenir. Aquest conjunt de poemes fan una radiografia de la vida quotidiana de la postguerra a la ciutat, fent un recorregut per carrers i espais emblemàtics i amb l’amor, la mort, la violència i la repressió com a temes centrals. «Els anys», d’Annie Ernaux (Angle Editorial) º Un altre tresor de la literatura, imprescindible en la prestatgeria del teu destinatari, és aquesta autobiografia de sis dècades de la vida d’Annie Ernaux, narrada a través dels objectes, les cançons, els anuncis i les notícies, i amb l’estil íntim i apassionat que caracteritza a l’autora. Un regal exquisit sobre la memòria i el fluir del temps amb un rerefons històric i social que enamorarà al teu amic secret.