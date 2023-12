La Filmoteca Valenciana estrena a València hui, a les 18.00 hores, la producció argentina Trenque Lauquen (2022), escrita, dirigida i produïda per la cineasta argentina Laura Citarella, un dels valors emergents del Nou Cinema Argentí. Amb 250 minuts de duració, la pel·lícula podrà tornar a veure’s el dissabte 23 de desembre, també a les 18.00 hores.

Laura Citerella dirigeix una ficció laberíntica i fascinant que és moltes pel·lícules en una: relat detectivesc, road movie, comèdia romàntica i indagació sobre el desig femení. Els seus més de quatre hores de duració han sigut un obstacle per a l’estrena en sales comercials d’aquesta obra magnètica i desbordant, que ara es projecta per primera vegada en pantalla gran a València a la sala Berlanga de La Filmoteca Valenciana.

Aclamada per la crítica en la Mostra de Venècia, el Festival de Sant Sebastià i el Festival de Cinema de Mar de Plata,Trenque Lauquen va ser triada com la millor pel·lícula de 2023 per part de la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma i va obtindre els premis a millor pel·lícula, millor director, millor guió original i millor repartiment que concedeix anualment la Societat Internacional de Cinèfils.