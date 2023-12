A més d’erigir-se com una de les pioneres de l’escriptura modernista, l’estatunidenca Gertrude Stein va ser una de les més importants mecenes dels artistes de principis del segle XIX, com Cézanne, Picasso, Braque i Matisse. Aquest pròxim 20 de desembre, el creador valencià Norberto Llopis representa en La Mutant una investigació que pren com a matèria d’estudi les escriptures de la poeta. La proposta, a cavall entre la dansa, la performance i el pensament, es titula Moviments i forma part del cicle Zona grisa, on les artistes locals poden compartir els resultats del seu treball i obrir-se a la trobada, la reflexió i la crítica.

Llopis ha analitzat els textos d’aquesta figura clau de la literatura d’avantguarda, autora d’una prosa lliure, experimental i innovadora tant en la seua sintaxi com en la seua puntuació, i extrapolat les seues nocions a la coreografia, la performance, el moviment i «el que mou entre els moviments», en paraules del valencià. Norberto Llopis és un artista que treballa en la boga entre la coreografia, la performance i el pensament. La seua pràctica artística va des del treball amb i sobre el cos a l’ús d’objectes i materials per a la construcció i reflexió sobre l’espai. En el seu acostament a la filosofia intenta desenvolupar una pràctica de pensament no teorizante sobre l’espai i els signes sota els quals aquest s’institueix. Ha desenvolupat el seu treball artístic en forma de peces escèniques, performances, instal·lacions, conferències i textos. La rebel·lió del revelat Zona grisa és un cicle dedicat a la indeterminació, a la intuïció i al descarte. Amb aquesta iniciativa, el centre municipal d’arts vives brinda cada dimecres un context on creadores valencianes emergents que estan investigant poden compartir els resultats del seu treball i obrir-se a la trobada, la reflexió i la crítica. L’última sessió d’eixe any es completa amb la peça Cianotípia, on Lucía Jaén fa coincidir en un mateix espai i amb una temporalitat comuna un exercici de revelat d’imatges i una pràctica de dansa. La duració del revelat ve a ser la duració de la dansa. Aquest exercici conjunt de temps simultanis és també una pràctica de revelat quant al que es mostra o no, el visible i l’invisible, però també de rebel·lar-se contra la pròpia execució del seu procediment. Segons teoritza la pròpia artista, «quan la dansa s’entotsola en el propi plaer i en el desig de moure, la intensitat i la definició de la imatge es rebel·len a través del seu propi procés químic». Aquesta investigació va arrancar de novembre de 2022 a febrer de 2023 durant el programa d’estudis Articulacions de l’IVAM, la Universitat de València i la Universitat Politènica de València i va continuar al maig d’enguany en El Consolat. La curiositat de Lucía Jaén està en el cos en moviment, l’estètica de la dansa i el vincle sociopolític de les arts escèniques, entre que els seus interessos laborals se situen en la creació escènica, la investigació en dansa i els projectes pedagògics i participatius.