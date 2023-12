Un total de 585 estudiants de 178 entitats pertanyents a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana es beneficiaran del programa de beques CaixaBank dirigides a l'alumnat de la xarxa de centres educatius de les societats musicals.

Este programa de beques, que per al curs 2023-2024 compta amb una dotació econòmica de 255.000 euros, beneficiarà a 185 alumnes de la província d'Alacant, 363 de València i 37 de Castelló, en una edició que ha rebut enguany un total de 1.628 sol·licituds. El seu objectiu és fomentar entre els més menuts l'estudi de la música i incentivar a tot l'alumnat a seguir els seus estudis musicals amb independència de la seua condició econòmica.

Des de la posada en marxa en el curs 2014-2015, ja s'han beneficiat un total de 7.685 estudiants de música. CaixaBank ha invertit 3,2 milions d'euros en el programa durant esta dècada, mostrant el seu compromís amb un dels trets més identificatius de la cultura de la Comunitat Valenciana i donant suport a la important labor educativa que desenvolupen les societats musicals.

La convocatòria ha estat oberta a tot l'alumnat de la xarxa de centres educatius de la FSMCV matriculat per al curs 2023-2024. Els estudiants becats comptaran amb un import individual màxim del 90% del total abonat per la matrícula i les assignatures de les quals estiguen matriculats, amb un límit de 500 euros per persona i beca. Així, les bases de la convocatòria han sigut realitzades atenent criteris acadèmics, econòmics i socials per facilitar ajudes a les famílies amb menys recursos. Respecte a les ràtios econòmiques, es posa l'atenció als nivells de renda de l'últim exercici per part de la unitat familiar, prioritzant aquelles amb menors ingressos. Respecte als aspectes socials, es tenen en compte circumstàncies com si es requereix de desplaçament a una altra localitat, si té alguna discapacitat o si pertany a una família nombrosa o monoparental.