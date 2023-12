Han passat huit anys des que el grup de la Marina Alta, La Gossa Sorda, s’acomiadara del seu públic en el seu últim concert a Pego amb la seua gira «L’última volta». El grup va aconseguir crear un estil propi a través del qual va trencar barreres i va traspassar fronteres mitjançant les seues lletres reivindicatives.

Josep Nadal, cantant, compositor i lletrista del grup, ha estat tot este temps de diputat a les Corts Valencianes allunyat del circuit musical. Passada l’etapa política torna a casa carregat de cançons i amb el projecte de Pep De La Tona baix del braç.

Nadal ve acompanyat d’Héctor Peropadre (Aspencat, Xavi Sarrià…) i de la cantant i teclista Cate Giorgi. Per a la gravació dels temes compta amb els amics de tota la vida de la zona de Pego: músics de La Gossa Sorda, Smoking Souls, Aspencat, Zoo, Malifeta, Ciudad Jara i Ferreteria Rosario. La gravació i producció corre a càrrec de Mark Dasosusa a Atòmic Studio d’Ondara.

«Caminem La Nit» és el primer avançament del projecte. La cançó parla de l’amarga decepció pel present que té la gent de baix en una societat immersa en l’individualisme salvatge; i divisa les batalles col·lectives com a únic camí de supervivència. El video clip és obra d’Héctor Pinos i Helga Ambak.

El primer disc de Pep De La Tona aparéixerà a la primavera amb el segell de Maldito Records. A més, es preveuuna gira de presentació del disc amb el management de Suport Produccions.

La banda alicantina va anunciar la seua separació després de més de 15 anys de trajectòria musical i cinc discos publicats. Durant el 2016, el grup va portar a terme una gira d’acomiadament en les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Com no podia ser d’altra manera, el grup va cantar per última vegada a Pego, d’on és originari.

El seu còctel de rock amb ska, combinat també amb altres estils com el reggae, posava la música que atrapava lletres mordaces que parlaven del territori, de la identitat, del combat social, de la política, de les injustícies, de la corrupció... i que van calar entre el públic.