La Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), destinará 8,4 milions d’euros en ajudes al sector audiovisual valencià, el que suposa quasi un milió d’euros més que el2022, quan es van destinar 7,55 milions d’euros.

Estes ajudes a la producció tenen com a finalitat fer costat a la indústria audiovisual valenciana i impulsar la creació d’obres audiovisuals que servisquen per al foment i difusió de la creativitat i de la cultura pròpia.

En concret, les subvencions aprovades en contribuïxen al finançament de 60 produccions d’obres audiovisuals en la Comunitat Valenciana en els gèneres d’animació, ficció i documental que, al seu torn, s’estructuren en diversos formats com a llargmetratges, sèries, curtmetratges i multiplataforma i videojocs.

Del total, més d’1,5 milions d’euros són per a produccions d’animació (1,2 milions per a llargmetratges i sèries, amb quatre produccions; i 350.000 euros per a set projectes inclosos en la categoria de curtmetratges, pilot de sèrie i videojocs).

D’altra banda, quasi 5,2 milions d’euros són ajudes per a contribuir al finançament de produccions de ficció, de les quals 4,2 es destinaran a fer costat a la producció de 12 llargmetratges, 556.740 euros per a 11 projectes de curtmetratges i 675.000 per a col·laborar en el finançament de quatre minisèries.

Finalment, en l’apartat de documentals s’atorguen 1,25 milions d’euros en ajudes, dels quals 900.000 euros són per a secundar 12 llargmetratges i altres 350.000 euros es destinen a 10 produccions de l’apartat de curtmetratges i multiplataforma.

El director general de Cultura, Sergio Arlandis, assenyala que «este increment és una mostra del compromís de la Generalitat amb l’audiovisual valencià, donant-li suport sempre des de diferents perspectives sempre».

Paritat de gèneres en producció, però menys dones a la direcció

D'altra banda, l’Associació Dona i Cinema ha presentat el segon informe sobre l’impacte de les mesures de gènere a l’hora de concedir les ajudes. L’informe és una continuació del primer, presentat en 2021, i en ell s’afirma que tot i que hi ha millores en la representació, «continua havent desigualtats».

En producció hi ha paritat (49 % de dones i 51 % d’homes), però hi ha una «tendència negativa» ern el guió i la direcció d’obres.