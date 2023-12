La Filmoteca Valenciana presenta una programació especial dedicada al públic infantil que coincidix amb les vacances escolars nadalenques. En esta ocasió, el cicle anual Menuda Filmo Nadal projecta quatre pel·lícules molt diverses que es podran veure entre el 26 de desembre i el 7 de gener, sempre a les 18:00 hores.

En primer lloc, la Filmoteca Valenciana projecta el pròxim dimats, a les 18:00 hores, i el dissabte 30 de desembre, el clàssic del cine mut "El rey de los cowboys" (1925), dirigida i protagonitzada per Buster Keaton. Esta història d’amistat entre un home i una vaca és una de les pel·lícules més divertides del còmic nord-americà.

El dijous 28 i el divendres 29 de desembre, es projectarà "El viaje de Ernest y Célestine" (2022), un clàssic de l’animació francesa dirigit per Jean-Christophe Roger i Julien Chheng. Per altra banda, el dimarts 2 de gener de i el diumenge següent, dia 7, està programada la comèdia de cine mut "El hermanito" (1927), dirigida per Ted Wilde, J.A. Howe i Lewis Milestone, i protagonitzada per Harold Lloyd.

Eixa setmana, el dimecres 3 de gener , i el dijous 4 de gener, la Filmoteca Valenciana projecta "Operación Papá Noel y otros cortos" (2021), una selecció de quatre curtmetratges francesos i russos d’animació de temàtica nadalenca: «Operación Papá Noel» (2021), de Marc Robinet; «Aurora boreal» (2019), de Caroline Attia; «Merry Grandmas!» (2019), de Natalia Mirzoyan, i «El trineo» (2016), d’Olesya Shchukina.

Entrades anticipades

L’entrada a les projeccions de Menuda Filmo Nadal és gratuïta per a espectadors de menys de 14 anys. Cada persona podrà traure un màxim de sis entrades, que es poden adquirir de manera anticipada en la pàgina web taquilla.ivc o el mateix dia de la sessió, en la taquilla, des de mitja hora abans de l’inici de la projecció. La taquilla es tancarà cinc minuts abans de l’inici de la projecció.