Contes de Nadal és la sèrie de podcast que la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha llançat dins de les accions de foment de l’ús del valencià en unes de les dates més emotives de l’any; dies de passar més temps en família, de raonar amb més tranquil·litat, llegir o sentir una història i deixar per uns moments la remor de les xarxes socials i l’esclavitud de les pantalles.

L’any 2022 escarbàrem en el nostre tresor literari i, amb les veus de Marina Mulet, que donà vida al conte L’home que volia tornar a ser xiquet, de Francesc Gisbert; Anna Marí, que interpretà Nadal intens, d’Ernest Martínez Ferrando; Joan Borja, que locutà Viatge de Nadal, d’Enric Valor, i Daniel Tormo, que interpretà Aquells torrons de Nadal..., d’Ernest Martínez Ferrando creàrem els primers pòdcasts, és a dir un fitxer de ràdio, de so o de vídeo destinat a la difusió per internet que permet que l’usuari, per mitjà d’una subscripció, puga descarregar els arxius en l’ordinador de manera automàtica i escoltar-los o veure’ls quan vullga.

El món no deixa de rodar i les injustícies, la pobresa i la mort no donen treva ni a Nadal

L’acollida, magnífica, que tingueren aquells relats ens ha dut enguany a ampliar la sèrie amb adaptacions al valencià de relats de Vicent Blasco Ibáñez, La grossa de Nadal; dos contes de Nadal d’Emilia Pardo-Bazán: La Nit de Nadal del fuster i El Nadal de Pelut; dos contes de Nadal de Ramón María del Valle-Inclán: L’adoració dels Reis i Nit de Nadal i El rei Baltasar de Leopoldo Alas. Contes escrits a finals del segle XIX i principis del XX, amb una gran qualitat literària, que no evoquen un Nadal caracteritzat pels tòpics actuals. Les veus de Clara Castelló i Enrique Pacheco, amb l’edició de Natxo Andreu s’encarreguen de fer la màgia.

Nadal no és sempre una època dolça, els anuncis ens mostren una societat amb reencontres feliços, taules ben parades i somriures que il·luminen les mirades; són la millor manera de vendre el goig que associem al benestar i, amb ell, els productes que hem de consumir. La realitat és que el món no deixa de rodar i les injustícies, el patiment, la pobresa, la malaltia i la mort no donen treva ni a Nadal.

Els desitge que tinguen moments per a parlar amb calma, llegir o sentir una bona història i, si poden, fer la vida un poc més fàcil als qui tenen al costat.