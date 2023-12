La Fundación Bancaja ha programat diverses activitats infantils a València durant les festes nadalenques dins del cicle «Nadal a la Fundació». Així, fins al 4 de gener -i aprofitant les vacances escolars dels xiquets i les xiquetes-, en la seua seu de València, els més menuts i les més menudes podran gaudir de la cultura d’una manera diferent i convertir-la, així, en una via d’aprenentatge, participació i diversió mitjançant les diferents activitats.

El públic infantil podrà disfrutar hui, a les 11 hores, de la representació «Galleta de jengibre», un espectacle on les titelles conviuen amb la música en directe i s’aborden temes com la llibertat i els límits adaptats al coneixement del públic participant.

Les activitats continuaran demà divendres, a les 11 hores, amb el taller de «lettering» i «embossing», on aprendran tècniques creatives per a dissenyar una original tarjeta de Nadal a través de diferents tècniques que han cobrat especial rellevància durant els últims anys.

El cicle continua la pròxima setmana aprofitant l’inici del 2024. Concretament, el reciclatge serà protagonista el 2 i el 4 de gener. Els més menuts abordaran la importància del reciclatge i la cura del les plantes per a conservar el medi ambient i, per altra banda, aprendran com reutilitzar envasos per a plantes de pi, que podran vore crèixer dia a dia a les seues llars.

Llum

Per últim, el dimecres es durà a terme el taller «Diorama amb llum», una experiència, en què els participants, de sis a deu anys, crearan una peça nadalenca de xicotet format i treballaran l’escenografia i la diversitat de materials, a més d’implementar un circuit de llum.

Les entrades de les diferents activitats programades es podran adquirir en la recepció de la pròpia seu amb un aforament limitat. Per tant, cal inscriure’s prèviament a la pàgina web de la fundació.