L’alcoiana Neus Ferri prepara una publicació molt especial per a este 2024. El seu darrer disc, "Llar", que tantes alegries ha donat a la cantant, les rellançarà en format vinil i de color blanc. Amb cançons com «Tremole», «Llar» o «Ella», el disc —amb la majoria de temes en valencià— ha sigut un punt d’inflexió en la carrera de l’artista, i ara l’edició especial es posarà a la venda a partir del 8 de març.

Neus Ferri publicava el seu àlbum «Llar» (Maldito Records), el tercer de la seua carrera, en gener de 2022, 10 anys després d’haver destacat al talent show La Voz.

Com explicava ella mateixa és «sense dubte, el disc més íntim» i sorgia després de dos anys component cançons que viatgen a les arrels i a l’interior d’u mateix. «El que ha anat sorgint-me de dins ha sigut cantar-li a les coses i persones importants. Li cante a la meua família, als qui han estat abans i als qui vindran, a l’amor, a l’esperança, al dol, a la conducta humana i a la vida», diu la cantant.

«És un disc sentit i sobretot és una tornada a casa, tant pel que em porta emocionalment escriure i cantar en la meua llengua, com per l’auto-validació que per a mi ha suposat tot el procés», afirma Ferri.

Primavera de novetats

La producció i els arranjaments han sigut a càrrec de Blai Antoni Vañó i d’Héctor Tirado. Ara, l’edició exclusiva en vinil blanc es publicarà de cara a la primavera, el 8 de març, i a més, la valenciana també es prepara per actuar a Madrid, on té un concert el dia 20 de març a la sala Sol, on interpretarà les seues cançons que van del rock suau al pop, amb tocs en acústic.

De gran versatilitat vocal, Neus Ferri (Alcoi, 1984) és aplaudida per la crítica i l’audiència. Ja havia publicat anteriorment els treballs ''Aquí me tienes'' i ''Canciones del amor al odio'', tot i que ''Llar'' és, de lluny, el seu treball més introspectiu i personal. L’edició especial en vinil ja es pot reservar.