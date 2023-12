Ha estat Feijóo qui m’ha inspirat escriure de l’ètica dels polítics perquè he engegat la televisió i estava dient exactament que Pedro Sánchez no en té, d’ètica. Sobre aquest tema jo he escrit més d’una vegada, perquè tinc la impressió que els polítics no en tenen gens, però perquè se la menjà un burro. L’argument sempre l’he esgrimit referint-me, quina casualitat, als confrares de Feijóo, quan m’he referit als casos de corrupció que han protagonitzat i als qui mai he deixat de titllar de beatos. falsos, fariseus i evidentment de xoriços. En escoltar Feijóo, la meua reacció ha estat automàtica: mira qui parla, creuen els lladrons que tots també ho són, i coses així.

Ja posats i com estem acabant l’any, Feijóo podia imitar la reina anglesa Isabel II i exclamar-se per l’annus horribilis que s’està empassant, que podem resumir en aquestes fites: baratà el poder suprem gallec que tenia per la presidència del partit i fracassà perquè com sols pot pactar amb els voxistes, fa curt i es queda al carrer (ell diu que no és president perquè no ha volgut, quan en realitat és que no ha pogut pactar amb ningú); Abascal el té collat i l’obliga a acceptar les seues exigències franco-feixistes; i ha fracassat de bestreta en el propi partit perquè un monstre amb cara de porcellana, o siga Ayuso, està programada per berenar-se’l; possiblement també ha fracassat perquè, pel que es veu, ha perdut el favor celestial, tant beato com és...

Però, com quedem? No hi ha ètica al PP, això és segur (evidentment tampoc n’hi ha a Vox). I als altres partits? No posaré la mà al foc per ningú, perquè de tot n’hi ha i ho sé. Quan jo vaig escriure que l’ètica se la menjà un burro em referia a tots els polítics en principi, justificant-me amb una màxima molt popular: qui vulga honra que se la guanye! I què fem si volem que guanyen els bons? Doncs hem de votar a qui més ens convinga i ser pragmàtics. I el que diga una altra cosa, es faça el purità, o somie truites, allà ell i pitjor per a ell. Tinc la impressió que el PP, per molta guerra que continuaran declarant (els agrada la guerra, millor si és civil i la fruta), sempre perdran perquè no tenen raó, cosa que sé que saben però... qui no té feina Déu li’n dóna. Amén.