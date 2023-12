El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) manté una «completa» agenda per a les vacances de Nadal, amb un «ventall d’experiències» per a tots els públics amb visites dialogades, tallers i exposicions. L’espai cultural compta amb una «destacada» i «molt diversa» oferta expositiva amb artistes com Juan Olivares, Raúl Belinchón, Pepe Miralles, Felipe Pantone o Llorenç Barber; i manté obertes les seues visites dialogades, en les quals una mediadora acompanya al grup per a conéixer la història del centre i la seua arquitectura. També es pot fer un recorregut per les sales, per a submergir-se en els processos creatius dels artistes.

Per al públic familiar, hi ha activitats específiques com la visita-taller «Saco, saquet, mou-te una miqueta», que planteja jugar dins del centre amb un recorregut diferent per un lloc «ple d’històries» d’artistes, treballadores, comissàries, cantants, visitants o estudiants d’arts. És a les 17:30 h hui i els dies 3 i 5 de gener; i a les 12:00 hores demà i el 2, 4 i 7 de gener. També hui i el 3 i 5 de gener a les 12:00 hores, està en marxa l’Espai de Telles, amb l’experiència sensorial «Permés tocar» perquè els més menuts acaricien, oloren i toquen diversos materials i exploren l’espai a través d’una sèrie d’efectes sonors i sensacions lumíniques.

D’altra banda, en quant les exposicions, està «Prospectiva», la mostra sobre Felipe Pantone que integració art urbà i tecnologia. Es troba a la sala Carlos Pérez i el claustre gòtic del CCCC.

També està oberta l’exposició «Llorenç Barber. La construcció d’un nosaltres múltiple», una retrospectiva a través de les propostes sonores i intervencions en l’espai públic del pioner compositor, artista i teòric nascut a Aielo de Malferit, un dels grans exponents internacionals de l’art sonor. Estarà fins al 25 de febrer a la sala Ferreres-Goerlich del CCCC.

Pintures, fotos i art urbà

Així mateix, a la sala 1 del museu es troba «When the Process Becomes a Painting», una selecció de grans pintures que mostra per primera vegada la nova etapa creativa de l’artista valencià Juan Olivares; i el CCCC també oferix l’últim treball del fotògraf valencià Raúl Belinchón, sobre la presó de Picassent, la més poblada d’Espanya. És «Algo parecido a la libertad», y està disponible a la sala 2.

D’altra banda, l’exposició «Yo lo vi» (sala Dormitori) planteja un recorregut per l’obra que l’artista Pepe Miralles ha realitzat des dels anys 90 fins a l’actualitat per a documentar amb fotosla pandèmia de sida; i encara està, a la sala Zero, la mostra «Babalunga i Kamolongos» de la Fira Baba Kamo i que suposa una panoràmica de la il·lustració editorial internacional. L’exposició reunix il·lustracions de 38 llibres i 32 projectes inèdits de països com l’Argentina, Bulgària, Mèxic, Polònia, Itàlia, el Brasil o Bèlgica. Pot visitar-se fins al 14 de gener.

Finalment, en l’Espai D es troba la «Ruta d’Art Urbà VCF 2023», una mostra de murals creats per artistes urbans com Dani García, David de Limón, La Nena Wapa, Mawe, Moreno, Pauceda, Sink, TMX, Yeko i Xemayo que donen a conéixer la història, les llegendes i els valors del València CF.

Vicente Samper, el responsable de la coordinació artística del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC), ha assenyalat que estes setmanes hi ha «una important afluència de públic en el centre, especialment familiar pels dies de Nadal i Any Nou en els quals hi ha vacances per als més xicotets, als qui dirigim unes visites a través d’experiències especialment dissenyades per a ells».