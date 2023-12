Amb els Reis Mags a l’horitzó, una gran banda actuarà com a far musical perquè les seues majestats no passen de llarg per València.

Aproximadament cent trenta joves intèrprets, xiquetes i xiquets procedents de les societats musicals de la demarcació comarcal de València ciutat, entonaran una simfonia juntament amb alumnes dels cors de les escoles i l’agrupació Pequeños Cantores de València. El concert «Sons de Nadal», impulsat per la Generalitat Valenciana i organitzat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, se celebrarà el 3 de gener, a partir de les 19:00 hores, a la Plaça de la Verge de la ciutat. Els protagonistes del concert han assajat durant tota la setmana a l’Alqueria Julià-Casa de la Música, amb els dos directors que portaran la batuta del concert: Víctor Soria Urios, qui és membre de la Societat Musical Poblats Marítims i dirigirà la banda; i José Vicente Balaguer, qui dirigirà el cor i és mestre a l’escola de l’Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis. El programa que desplegarà la jove formació estarà conformat per nadales i per l’obra «Los Tres Reyes Magos», d’Hugo Chinesta. Rafael Hedo, membre de l’Ateneu Musical del Port, actuarà com a narrador d’esta última peça. «L’esperit d’este concert és la formació i la participació dels músics més menuts de les nostres societats musicals, per a fomentar la integració entre ells aprofitant estes dates nadalenques», comenta Domingo Carles, membre de la junta directiva de FSMCV i coordinador del concert. «Un Nadal més valencià» Este recital suposarà l’última gran trobada musical de la campanya «Un Nadal més valencià», la qual ha oferit a veïns i visitants de diverses localitats valencianes una manera més pròxima de viure estes festes. La campanya ha comptat amb un gran protagonisme de les societats musicals valencianes. Ahir es van celebrar concerts a València, Castelló i Elx. En el «cap i casal», la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera va ser l’encarregada de posar melodia a la mateixa Plaça de la Verge, un espai que també va comptar amb una fira i tallers infantils. En Castelló de la Plana, va ser la Unión Musical San Felipe Neri de la Llosa la qual va protagonitzar el concert principal de la programació a la Plaça de les Aules. Mentrestant, a Elx el concert nadalenc es va produir a la vesprada del dia 30 a càrrec de l’Escuela de Música Ciudad de Elche, en la Plaça de Baix. El primer d’estos recitals es va celebrar el passat 23 de desembre a l’Esplanada del Port d’Alacant i va ser protagonitzat pel Centro Instructivo Musical de Onil.