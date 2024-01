El matí del 2 de juny de 1863 l’aleshores municipi de Russafa visqué una catàstrofe de magnes proporcions que seria recordada durant dècades. A l’hora de màxima afluència de xiquets, i quan ningú no ho esperava, s’ensorrà el sostre de l’escola i provocà onze morts i trenta-cinc ferits. Entre els afectats, n’hi havia deu menuts que varen patir «lesiones de mucha gravedad» i «dos operarios que fueron heridos al separar las ruinas». I entre les víctimes destacava el mestre, «que se apercibió del hundimiento que iba a verificarse por el movimiento de las paredes, y pudo haberse salvado saliendo del local; però quiso libertar del inminente peligro a los niños y los fue haciendo salir de la sala», segons que assegurà la premsa.

A les escenes de pànic i commoció que ja podem imaginar seguiren les d’indignació, ja que, lluny de tractar-se d’una construcció antiga, l’edifici «había sido construido hace ocho meses para escuela». En conseqüència, resultava evident que el sinistre havia sigut conseqüència d’una negligència colossal. Per això, pocs dies després les autoritats apressaren el constructor de l’immoble, circumstància que permeté albirar que es podria esclarir què hi havia passat i depurar responsabilitats «mucho más pronto de lo que se esperaba».

L’altra reacció que destacaven els diaris foren les mostres de solidaritat que la desgràcia motivà. Així, des del primer moment, «todo el pueblo de Ruzafa acudió» al lloc dels fets per tal de prestar la seua ajuda; i, a més, de seguida es varen obrir subscripcions i rifes destinades a recaptar diners per als damnificats de la tragèdia. Sobretot, per a auxiliar l’esposa del docent, que quedava desemparada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Russafa acordà «continuar satisfaciendo a la viuda la mitad del sueldo que disfrutaba el maestro». I, per la seua banda, el dramaturg Joaquim Garcia Parreño s’apressà a impulsar, en el Principal, una funció teatral a benefici de la família del difunt.

Finalment, i perquè puguem comprovar com d’insalubres i abjectes eren els centres de salut del segle XIX, la premsa assenyalà, en referència als xiquets ferits, que «fue preciso publicar un bando para que las madres los presentasen a los médicos, porque aquellas infelices los ocultaban temiendo verlos conducidos al hospital». Un lloc on, a diferència del que passa en l’actualitat, la gent acudia a morir.